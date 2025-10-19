ua en ru
ЕС может развернуть миссию по подготовке украинских военных в другом формате, - СМИ

Украина, Воскресенье 19 октября 2025 19:06
ЕС может развернуть миссию по подготовке украинских военных в другом формате, - СМИ
Автор: Оксана Тесленко

Европейский Союз готовится принять решение о проведении учений украинских военных на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В частности, возможность обучения украинских военных в Украине рассматривается в рамках двух стратегических обзоров - Консультативной миссии ЕС (EUAM), которая отвечает за укрепление гражданского сектора безопасности, и Миссии военной помощи ЕС (EUMAM).

Подготовка украинских военных

Миссия EUMAM подготовила около 80 тысяч украинских военных на территории стран-членов Евросоюза, однако Брюссель все активнее обсуждает возможность переноса части тренировок непосредственно в Украину.

В стратегическом обзоре EUMAM отмечается, что в западных регионах Украины уже созданы три учебных центра для подготовки военнослужащих. Однако, как пишет издание, ни один из них пока не работает на полную мощность из-за недостатка надлежащей инфраструктуры и квалифицированных иностранных инструкторов.

"Отсутствие учебной миссии непосредственно на территории Украины создает ряд трудностей, среди которых - логистическая нагрузка и необходимость отправлять военных далеко от линии фронта для прохождения обучения", - пишет издание.

К тому же обучение на территории ЕС в мирных условиях ограничивает возможность эффективного использования дронов и средств радиоэлектронной борьбы, которые активно применяются в нынешней войне.

В то же время в стратегическом обзоре EUMAM признают, что перенос части или всех структур миссии непосредственно в Украину станет возможным только при условии установления перемирия или любой другой формы прекращения огня.

Подобное развертывание потребует координации со стороны США или предоставления гарантий безопасности с их стороны.

Кроме того, стратегический обзор EUAM предусматривает расширение направлений работы миссии:

  • усиление способности Украины контролировать границы с Россией и Беларусью
  • обеспечение присутствия представителей ЕС на потенциальной линии соприкосновения в случае достижения договоренностей о прекращении огня.

Миссия военной помощи EUMAM

Миссия военной помощи ЕС EUMAM основана в конце 2022 года как реакция на полномасштабное вторжение России. Она считается одной из самых успешных инициатив Евросоюза в поддержке Украины.

С момента запуска миссии пятнадцать украинских боевых бригад прошли подготовку в 18 странах-членах ЕС, где было реализовано более 1750 учебных модулей - от базовых тренировок до практических занятий по использованию истребителей F-16 и Mirage.

В то же время Киев неоднократно подчеркивал важность проведения части учений непосредственно на территории Украины, а также ставит целью увеличить количество подготовленных военнослужащих - с нынешних 4 тысяч до 20 тысяч в месяц.

Взаимодействие ВСУ с европейскими партнерами

Напомним, ранее верховная представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас сообщала, что европейские государства планируют отправить военных инструкторов в Украину.

В апреле прошлого года бригада полиции "Лють" показала видео учений с инструкторами НАТО, где бойцы имели возможность освоить различные виды вооружения.

