Детективу НАБУ оголосили підозру у справі про схеми в оборонці

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

ГПУ оголосила підозру детективу Євгену Завгородньому

Детективу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) оголосили підозру у справі про розкрадання в "Укроборонпромі". Про це на брифінгу повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, вчора заступник генерального прокурора Анжела Стрижевська оголосила підозру детективу Євгену Завгородньому, який розслідував цю справу з 2016 року.

"Як йдеться в тексті підозри, ймовірно, за вказівкою свого не встановленого на даний момент керівництва, вирішив згорнути цю справу, відкликавши з експертизи, хоча мав всі підстави вийти на результат, на який вийшли ДБР та САП і НАБУ. Далі будемо працювати, щоб з'ясувати, чи самостійно він діяв або за вказівкою керівництва", - заявив генпрокурор.

Зокрема, Луценко зазначив, що ДБР буде в першу чергу розслідувати дії директора НАБУ Артема Ситника, який не передав цю справу в створену службу внутрішнього контролю.

"Ситник отримавши матеріали від головного військового прокурора про неслужбові відносини його підлеглих, замість того, щоб віддати ці сторінки в створену службу внутрішнього контролю, цього не зробив. А віддав матеріали тому, про кого йде мова, який і поклав їх у сейф. Це перша частина, яка буде розслідуватися в ГБР і отримає правову оцінку", - сказав генпрокурор.

Нагадаємо, у розслідуванні програми "Наші гроші" говорилося про те, що НАБУ, ГПУ і ГФС були задіяні у схемах розкрадання в "Укроборонпромі". ГПУ відреагували і заявили, що хабарі не брали.