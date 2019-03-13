ДБР розслідує участь слідчих органів у схемах з "оборонкою"

Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

Оперативні дії для Державного бюро розслідувань буде проводити поліція

Державне бюро розслідувань (ДБР) веде справу про хабарі, які могли отримати силовики за закриття справ проти компаній, які брали участь в схемах розкрадання в "Укроборонпромі". Про це директор ДБР Роман Труба заявив на засіданні тимчасової слідчої комісії, передає кореспондент РБК-Україна.

Оперативні дії для Державного бюро розслідувань буде проводити Національна поліція.

"В матеріалах журналістського розслідування фігурують представники НАБУ, СБУ, ГПУ, ДФС і РНБО. 12 березня розпочато кримінальне провадження за фактами можливого отримання неправомірної вигоди службовими особами цих органів", - уточнив він.

Відомо, що провадження відкрите за частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу.

"Ми зараз намагаємося отримати доступ до матеріалів кримінальних справ, відкритих іншими органами в рамках розслідування", - сказав Труба.

Нагадаємо, у розслідуванні програми "Наші гроші" говорилося про те, що НАБУ, САП, ГПУ і ДФС були задіяні у схемах розкрадання в "Укроборонпромі". ГПУ відреагували і заявили, що хабарі не брали. В СБУ заявили, що вже йде суд на їх співробітником, який був замішаний в схемах. НАБУ назвало помилковими висновки журналістів. Також з боку новоствореного Державного бюро розслідувань була заява, що він з'ясує роль слідчих органів у корупції в оборонній сфері.