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Детективу НАБУ объявили подозрение по делу о схемах в оборонке

Новости » Политика    06.06.2019 - 14:02
Детективу НАБУ объявили подозрение по делу о схемах в оборонке
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

ГПУ объявила подозрение детективу Евгению Завгороднему

Детективу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) объявили подозрение по делу о разворовывании в "Укроборонпроме". Об этом на брифинге сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, вчера заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская объявила подозрение детективу Евгению Завгороднему, который расследовал это дело с 2016 года.

"Как говорится в тексте подозрения, вероятно по указанию своего не установленного на данный момент руководства, решил свернуть это дело, отозвав с экспертизы, хотя имел все основания выйти на результат, на который вышли ГБР и САП и НАБУ. Далее будем работать, чтобы выяснить, самостоятельно ли он действовал или по указанию руководства", - заявил генпрокурор.

В частности, Луценко отметил, что ГБР будет в первую очередь расследовать действия директора НАБУ Артема Сытника, который не передал это дело  в созданную службу внутреннего контроля.

"Сытник получив материалы от главного военного прокурора о неслужебных отношениях его подчиненных, вместо того, чтобы отдать эти страницы в созданную службу внутреннего контроля, этого не сделал. А отдал материалы тому, о ком идет речь, который и положил их в сейф. Это первая часть, которая будет расследоваться в ГБР и получит правовую оценку", - сказал генпрокурор.

Напомним, в расследовании программы "Наші гроші" говорилось о том, что НАБУ, ГПУ и ГФС были замешаны в схемах хищения в "Укроборонпроме". В ГПУ отреагировали и заявили, что взятки не брали. 

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