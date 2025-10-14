ua en ru
Вт, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В НАТО предупредили, что атаки РФ на энергетику Украины будут продолжаться всю зиму

Вторник 14 октября 2025 19:56
UA EN RU
В НАТО предупредили, что атаки РФ на энергетику Украины будут продолжаться всю зиму Фото: в НАТО предупредили, что атаки РФ на энергетику Украины будут продолжаться всю зиму (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Милан Лелич

Россия будет усиливать атаки на энергетические объекты Украины. К тому же обстрелы будут продолжаться без перерыва в течение всей зимы.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник НАТО, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, российская воздушная кампания против Украины продолжается в больших масштабах, теперь преимущественно нацеливаясь на критическую национальную инфраструктуру с началом отопительного сезона.

"С нынешним ежедневным темпом более 180 ударных беспилотников-камикадзе, мы ожидаем, что эта кампания будет усиливаться и будет продолжаться без перерыва в течение зимы", - отметил высокопоставленный чиновник НАТО.

Он уточнил, что в сентябре Россия запустила около 5500 ударных дронов против Украины, а в октябре - уже около 2400.

"Россия поддерживает высокий темп ударов, проведя четыре крупномасштабные серии атак с использованием своего флота бомбардировщиков дальней авиации в сентябре", - сообщил представитель НАТО.

Чиновник отметил, что Россия более чем вдвое увеличила количество своих пусковых площадок для ударных беспилотников-камикадзе с декабря 2023 года, когда она имела пять таких площадок.

В середине сентября РФ построила новую площадку в Брянске, оборудованную пусковыми установками и зонами хранения, а недавно впервые использовала новую пусковую площадку в Крыму.

"Такое увеличение количества пусковых площадок для ударных БПЛА соответствует высокому темпу запусков, что повышает их интенсивность и разнообразит направления и географическую дальность атак", - подчеркнул высокопоставленный чиновник НАТО.

Удары по энергетике Украины

Напомним, Россия с началом осени начала серию ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Основной целью врага являются ТЭЦ, ТЭС и другие энергообъекты.

Вечером вторника, 14 октября, в ряде областей были введены аварийные графики отключения электроэнергии.

Из-за обусловленной предыдущими российскими обстрелами сложной ситуации в энергосистеме свет выключают в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина ожидает, что в будущем могут продолжиться проблемы с электроэнергией на фоне новых атак россиян. Поэтому придется начать импорт из ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
Новости
Труханова, Царева и Полунина лишили гражданства Украины, - источники
Труханова, Царева и Полунина лишили гражданства Украины, - источники
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит