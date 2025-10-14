В НАТО предупредили, что атаки РФ на энергетику Украины будут продолжаться всю зиму

Россия будет усиливать атаки на энергетические объекты Украины. К тому же обстрелы будут продолжаться без перерыва в течение всей зимы.

По его словам, российская воздушная кампания против Украины продолжается в больших масштабах, теперь преимущественно нацеливаясь на критическую национальную инфраструктуру с началом отопительного сезона.

"С нынешним ежедневным темпом более 180 ударных беспилотников-камикадзе, мы ожидаем, что эта кампания будет усиливаться и будет продолжаться без перерыва в течение зимы", - отметил высокопоставленный чиновник НАТО.

Он уточнил, что в сентябре Россия запустила около 5500 ударных дронов против Украины, а в октябре - уже около 2400.

"Россия поддерживает высокий темп ударов, проведя четыре крупномасштабные серии атак с использованием своего флота бомбардировщиков дальней авиации в сентябре", - сообщил представитель НАТО.

Чиновник отметил, что Россия более чем вдвое увеличила количество своих пусковых площадок для ударных беспилотников-камикадзе с декабря 2023 года, когда она имела пять таких площадок.

В середине сентября РФ построила новую площадку в Брянске, оборудованную пусковыми установками и зонами хранения, а недавно впервые использовала новую пусковую площадку в Крыму.

"Такое увеличение количества пусковых площадок для ударных БПЛА соответствует высокому темпу запусков, что повышает их интенсивность и разнообразит направления и географическую дальность атак", - подчеркнул высокопоставленный чиновник НАТО.