Обстрелы энергетики Россией: в ЕС готовы помогать Украине с прохождением зимы

Евросоюз, Пятница 10 октября 2025 18:16
Обстрелы энергетики Россией: в ЕС готовы помогать Украине с прохождением зимы
Автор: Антон Корж

Европейский Союз имеет все необходимые мощности для того, чтобы продолжать поддержку Украины зимой на фоне российских атак на украинскую энергетику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Европейской комиссии Анны-Кайсы Итконен на брифинге 10 октября, которое процитировал"Укринформ".

Она заявила, что ЕС осуждает российские теракты против энергетики и напомнила, что атаки на критическую инфраструктуру Украины не является чем-то новым - это происходит с начала войны. Российские атаки наносят ущерб не только энергетике, но и больницам, школам и тому подобное.

"Россия хирургически и стратегически уничтожает, атакует и нацеливается на украинскую энергетическую инфраструктуру, и это абсолютно позорно", - сказала она.

По словам Итконен, украинская власть находится на связи с представителями власти стран ЕС и G7. Поддержка Украины будет продолжаться.

"ЕС... будет продолжать поддерживать Украину как в плане восстановления инфраструктуры, так и в предоставлении зимней помощи, как это было в прошлом году. У нас есть дополнительные мощности как для Украины, так и для Молдовы, и мы будем продолжать помогать. Сейчас продолжаются интенсивные дискуссии, и Украина может рассчитывать на нашу поддержку в будущем, поскольку на улице становится холоднее", - подчеркнула она.

Обстрел в ночь на 10 октября и реакция

В ночь на 10 октября российские оккупанты нанесли массированный ракетно-дроновой удар по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Враг использовал 450 дронов и более 30 ракет.

Оккупанты посвятили новый масштабный теракт против Украины годовщине первого массированного удара по энергетике - он произошел 10 октября 2022 года. В МИД Украины отметили, что российский диктатор Владимир Путин намеренно нанес массированный удар по украинской энергетике в третью годовщину с момента начала таких атак. Это был "тупой сигнал" всему миру от Кремля.

Подробнее о последствиях атаки на Украину 10 октября - в материале РБК-Украина.

