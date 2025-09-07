В Кривом Роге звучат взрывы, город атакуют ракеты и дроны
В Кривом Роге гремят взрывы. Город под массированной атакой "Шахедов" и ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и Воздушные силы ВСУ.
"Кривой Рог. Взрывы. Массированная ракетная и шахедная атака. Придерживаемся информационной гигиены", - написал он.
Вилкул попросил беречь себя и своих близких и добавил, что еще есть выходы ракет и "Шахеды" в воздухе.
Начальник Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.
Мониторинговые каналы сообщали о пусках баллистических ракет в 03:29 и 03:35.
В 03:57 Воздушные силы сообщили о движении еще одной скоростной цели в направлении Кривого Рога.
Издание "Первый Криворожский" сообщило, что после атаки баллистическими ракетами, в Кривом Роге наблюдаются перебои со светом.
Некоторые горожане сообщили, что у них выключили и не включили свет. В некоторых жилищах электроэнергию восстановили.
В ночь на 7 сентября российский агрессор массированно обстреливает Украину дронами-камикадзе и баллистическими ракетами.
Около 01:00 раздавались взрывы в Днепре из-за атаки на город и область ударных беспилотников.
Добавим, что в результате предыдущей дроновой атаки на Днепр, в городе было повреждено одно из местных предприятий.