ua en ru
Вс, 07 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Кривом Роге звучат взрывы, город атакуют ракеты и дроны

Кривой Рог, Воскресенье 07 сентября 2025 04:01
UA EN RU
В Кривом Роге звучат взрывы, город атакуют ракеты и дроны Фото: Кривой Рог атакуют российские дроны и ракеты (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Кривом Роге гремят взрывы. Город под массированной атакой "Шахедов" и ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и Воздушные силы ВСУ.

"Кривой Рог. Взрывы. Массированная ракетная и шахедная атака. Придерживаемся информационной гигиены", - написал он.

Вилкул попросил беречь себя и своих близких и добавил, что еще есть выходы ракет и "Шахеды" в воздухе.

Начальник Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.

Мониторинговые каналы сообщали о пусках баллистических ракет в 03:29 и 03:35.

В 03:57 Воздушные силы сообщили о движении еще одной скоростной цели в направлении Кривого Рога.

Издание "Первый Криворожский" сообщило, что после атаки баллистическими ракетами, в Кривом Роге наблюдаются перебои со светом.

Некоторые горожане сообщили, что у них выключили и не включили свет. В некоторых жилищах электроэнергию восстановили.

В ночь на 7 сентября российский агрессор массированно обстреливает Украину дронами-камикадзе и баллистическими ракетами.

Около 01:00 раздавались взрывы в Днепре из-за атаки на город и область ударных беспилотников.

Добавим, что в результате предыдущей дроновой атаки на Днепр, в городе было повреждено одно из местных предприятий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Атака дронов
Новости
Зеленский назвал ключ к принуждению России остановить войну
Зеленский назвал ключ к принуждению России остановить войну
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России