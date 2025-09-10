ua en ru
Генштаб обновил данные по потерям врага за 9 сентября

Украина, Среда 10 сентября 2025 08:00
Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (росСМИ)
Автор: RBC.UA

За прошедшие сутки, 9 сентября, на фронте подтвердили высокую эффективность украинских войск: Вооруженные силы Украины нанесли значительные потери российским оккупантам, которые продолжают пытаться продвинуться на нашей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В последние дни ситуация на фронте оставалась напряженной, а Вооруженные силы Украины нанесли значительные потери российским оккупантам. По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки противник потерял около 910 солдат и разнообразную технику, включая бронетранспортеры и беспилотники. Такие показатели подтверждают эффективность оборонительных и контрнаступательных действий украинских подразделений.

Общие боевые потери российской армии с 24 февраля 2022 года по 10 сентября 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 1 091 000 (+990) человек;

  • танков - 11 172 (+3) ед;

  • боевых бронированных машин - 23 262 (+1) ед;

  • артиллерийских систем - 32 606 (+29) ед;

  • реактивных систем залпового огня (РСЗО) - 1 483 (+1) ед;

  • средств ПВО - 1 217 ед;

  • самолетов - 422 ед;

  • вертолетов - 341 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 57 851 (+347) ед;

  • крылатых ракет - 3 691 ед;

  • кораблей и катеров - 28 ед;

  • подводных лодок - 1;

  • автомобильной техники и автоцистерн - 61 290 (+83) ед;

  • специальной техники - 3 964 (+1) ед.

Эти цифры свидетельствуют о масштабных потерях противника и подтверждают высокую эффективность украинских сил в противодействии российской агрессии.

Генштаб обновил данные по потерям врага за 9 сентября

Напоминаем, что в течение 8 сентября российские войска активизировали наступательные действия на нескольких направлениях фронта. По данным Генштаба, произошло 158 боевых столкновений. Противник совершил один ракетный и 51 авиационный удар, применив пять ракет и 95 управляемых авиабомб.

Важно отметить, что за прошедшие сутки, 9 сентября, на фронте зафиксировано 152 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают успешно отражать попытки врага продвинуться на нашу территорию. Российские захватчики нанесли один ракетный и 59 авиационных ударов, применив две ракеты и 72 управляемые авиабомбы. Кроме этого, враг активно использовал 1 977 дронов-камикадзе и совершил 3 416 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.

