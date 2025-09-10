Российским войскам не удается прорваться на Покровском направлении: карты ISW

Армия РФ пытается продвинуться в Харьковской области, на Лиманском и Северском направлениях, в районе Доброполья и Покровска, но их усилия тщетны. Возле Покровска оккупанты накапливают пехоту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Ситуация в Сумской области остается неизменной. Украинский военный наблюдатель заявил, что украинские войска удерживают позиции в Юнаковке (к северо-востоку от города Сумы). Зато российские милблогеры утверждали, что российские войска захватили Юнаковку и продвинулись на северо-восток от Кондратовки.

9 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

8 и 9 сентября российские войска атаковали к северу от Харькова в направлении Липцов и к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска и Синельниково. Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в направлении Великого Бурлука.

Армия РФ продолжила наступать на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не достигла.

Российские милблогеры утверждали, что российские войска продвинулись в северном, восточном, юго-восточном и западном направлении от Купянска, однако подтверждения эта информация не получила.

Российские войска продолжили наступательные операции на Лиманском направлении, но безрезультатно.

Начальник штаба украинского полка, действовавшего на Лиманском направлении, сообщил, что украинским войскам удалось вернуть себе более половины Заречного. ВСУ захватили в поселении российских военнопленных, большинство из которых прошли лишь от трех дней до двух недель обучения перед развертыванием, и многие из них признали, что их мотивирует воевать главным образом финансовая выгода.

9 сентября российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Российский милблогер утверждал, что российские диверсионно-разведывательные группы вошли в промышленную зону вблизи северного Северска.

Украинский военнослужащий сообщил, что российские силы наносят удары беспилотниками по транспортным средствам на автомагистрали Изюм-Барвенково, примерно в 40-50 километрах от линии фронта. Он предположил, что российские силы используют "материнские" дроны, которые сбрасывают FPV-дроны глубже в украинский тыл. Российский милблогер утверждал, что удары российских беспилотников по автомагистрали значительно усложнят украинскую логистику в Славянске и Краматорске, но опроверг утверждение, что российские войска установили огневой контроль над этим участком дороги.

Украинские силы недавно продвинулись на тактическом направлении Константиновка-Дружковка.

На Покровском направлении российским войскам продвинуться не удалось.

Разведчик украинского отряда, который действовал на Покровском направлении, сообщил, что российские войска продолжают накапливать пехоту, и отметил, что российские солдаты не имеют базовой брони и имеют минимальное количество оружия и боеприпасов. Офицер сообщил, что российские войска прекратили использовать мотоциклы и другую технику на Покровском направлении.

На западе Запорожской области военные РФ пытались наступать, но не продвинулись вперед.

Офицер связи украинской бригады, которая действует на западе Запорожской области, 9 сентября сообщил, что российские войска продолжают атаковать волнами небольшими пехотными группами, а иногда и парами. Причем они более активны во время дождливой погоды, поскольку плохие погодные условия затрудняют операции украинских беспилотников и обеспечивают российским войскам маскировку.