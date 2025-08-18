ua en ru
Понедельник 18 августа 2025 12:40
Десантники освободили Золотой Колодец и Петровку в Донецкой области Фото: ВСУ освободили населенные пункты Золотой Колодец и Петровку в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Десантники освободили два населенных пункта в Донецкой области. Противник понес значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВС Украины.

Воинские части ДШВ ВС Украины освободили населенные пункты Золотой Колодец и Петровка в Донецкой области.

По сообщениям 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической и 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригад, подразделения провели успешные штурмовые действия.

Противник понес значительные потери в живой силе, технике и вооружении, часть оккупантов попала в плен и передана в обменный фонд.

Подробности об операции будут обнародованы позже.

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, что украинские войска освободили Андреевку в приграничье Сумской области и продвинулись на Покровском направлении.

В то же время, россияне несут значительные потери на Покровском направлении. В полосе ответственности 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" россияне потеряли 151 солдата.

Донецкая область Война в Украине Российская Федерация
