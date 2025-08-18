Десантники освободили Золотой Колодец и Петровку в Донецкой области

Десантники освободили два населенных пункта в Донецкой области. Противник понес значительные потери.

Воинские части ДШВ ВС Украины освободили населенные пункты Золотой Колодец и Петровка в Донецкой области.

По сообщениям 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической и 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригад, подразделения провели успешные штурмовые действия.

Противник понес значительные потери в живой силе, технике и вооружении, часть оккупантов попала в плен и передана в обменный фонд.

Подробности об операции будут обнародованы позже.