Десантники освободили Золотой Колодец и Петровку в Донецкой области
Десантники освободили два населенных пункта в Донецкой области. Противник понес значительные потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВС Украины.
Воинские части ДШВ ВС Украины освободили населенные пункты Золотой Колодец и Петровка в Донецкой области.
По сообщениям 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической и 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригад, подразделения провели успешные штурмовые действия.
Противник понес значительные потери в живой силе, технике и вооружении, часть оккупантов попала в плен и передана в обменный фонд.
Подробности об операции будут обнародованы позже.
Ситуация на Покровском направлении
Напомним, что украинские войска освободили Андреевку в приграничье Сумской области и продвинулись на Покровском направлении.
В то же время, россияне несут значительные потери на Покровском направлении. В полосе ответственности 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" россияне потеряли 151 солдата.