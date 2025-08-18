ua en ru
Десантники звільнили Золотий Колодязь і Петрівку на Донеччині

Понеділок 18 серпня 2025 12:40
Десантники звільнили Золотий Колодязь і Петрівку на Донеччині Фото: ЗСУ звільнили населені пункти Золотий Колодязь і Петрівку на Донеччині (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Десантники звільнили два населенних пунктів на Донеччині. Противник зазнав значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗС України.

Військові частини ДШВ ЗС України звільнили населені пункти Золотий Колодязь та Петрівка в Донецькій області.

За повідомленнями 79 окремої десантно-штурмової Таврійської та 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригад, підрозділи провели успішні штурмові дії.

Противник зазнав значних втрат у живій силі, техніці та озброєнні, частина окупантів потрапила в полон та передана до обмінного фонду.

Подробиці про операцію будуть оприлюднені згодом.

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, що українські війська звільнили Андріївку в прикордонні Сумської області та просунулись на Покровському напрямку.

Водночас, росіяни зазнають значних втрат на Покровському напрямку. У смузі відповідальності 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" росіяни втратили 151 солдата.

