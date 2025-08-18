Десантники звільнили Золотий Колодязь і Петрівку на Донеччині
Десантники звільнили два населенних пунктів на Донеччині. Противник зазнав значних втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗС України.
Військові частини ДШВ ЗС України звільнили населені пункти Золотий Колодязь та Петрівка в Донецькій області.
За повідомленнями 79 окремої десантно-штурмової Таврійської та 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригад, підрозділи провели успішні штурмові дії.
Противник зазнав значних втрат у живій силі, техніці та озброєнні, частина окупантів потрапила в полон та передана до обмінного фонду.
Подробиці про операцію будуть оприлюднені згодом.
Ситуація на Покровському напрямку
Нагадаємо, що українські війська звільнили Андріївку в прикордонні Сумської області та просунулись на Покровському напрямку.
Водночас, росіяни зазнають значних втрат на Покровському напрямку. У смузі відповідальності 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" росіяни втратили 151 солдата.