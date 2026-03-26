Десант Путина: делегация госдумы РФ прилетела в США для "тестовых переговоров"

Делегация депутатов государственной думы РФ впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину прибыла в США по приглашению конгрессмена от Республиканской партии Анны Паулины Луны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Читайте также: Зеленский о мирных переговорах в США: надо понять, насколько РФ реально готова к миру
Визит, организованный Луной, которая занимает четко антиукраинскую и пророссийскую позицию, якобы имеет целью "тестовые переговоры" на фоне стремления Москвы восстановить связи с Вашингтоном.
Делегацию должен был возглавить председатель комитета госдумы РФ Леонид Слуцкий, но он не получил визу - Слуцкий имеет ряд обвинений в сексуальных домогательствах, визу не получил. В состав делегации вошли:
Все они находятся под санкциями США за поддержку аннексии Крыма и полномасштабной войны против Украины. Однако несмотря на персональные санкции и запрет въезда, Государственный департамент США разрешил им посетить страну.
Анна Паулина Луна, которая организовала переговоры, также заявила, что якобы получила одобрение от Госдепа на этот визит для обсуждения "мирных переговоров". Интересно, что Луна является соавтором законопроекта о прекращении военной помощи Украине - то есть находится на антиукраинских позициях.
Со своей стороны, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский диктатор Владимир Путин провел личный брифинг для делегации перед вылетом. В Москве надеются, что эти "осторожные шаги", мол, помогут восстановить двусторонние связи.
Напомним, что во Флориде 11 марта состоялась встреча делегаций США и России. Встреча проходила без Украины, а по официальной версии, российская и американская команды обсудили различные темы и договорились поддерживать связь. Интересно, что после этой встречи США неожиданно позволили РФ продажу некоторой части нефти, а в Кремле сделали интересное заявление о санкциях.
На этих переговорах присутствовал так называемый "спецпредставитель" российского диктатора - Кирилл Дмитриев. Его задача, как считают СМИ и аналитики - "подкупить" Соединенные Штаты.
Например, ранее Дмитриев утверждал, что американский бизнес якобы потерял более 300 млрд долларов из-за антироссийских санкций, а потенциал совместных проектов США и Россия оценивают в 14 триллионов долларов.
Издание Bloomberg также писало о том, что Россия пытается подкупить президента США. Для этого Кремль разработал стратегию экономического сближения с администрацией Трампа, предусматривающую радикальный пересмотр финансовой политики РФ.