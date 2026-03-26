Визит, организованный Луной, которая занимает четко антиукраинскую и пророссийскую позицию, якобы имеет целью "тестовые переговоры" на фоне стремления Москвы восстановить связи с Вашингтоном.

Делегацию должен был возглавить председатель комитета госдумы РФ Леонид Слуцкий, но он не получил визу - Слуцкий имеет ряд обвинений в сексуальных домогательствах, визу не получил. В состав делегации вошли:

Вячеслав Никонов (внук соратника Сталина Вячеслава Молотова);

Светлана Журова (бывшая олимпийская чемпионка);

Александр Чернышов (член комитета российской думы по иностранным делам).

Все они находятся под санкциями США за поддержку аннексии Крыма и полномасштабной войны против Украины. Однако несмотря на персональные санкции и запрет въезда, Государственный департамент США разрешил им посетить страну.

Анна Паулина Луна, которая организовала переговоры, также заявила, что якобы получила одобрение от Госдепа на этот визит для обсуждения "мирных переговоров". Интересно, что Луна является соавтором законопроекта о прекращении военной помощи Украине - то есть находится на антиукраинских позициях.

Со своей стороны, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский диктатор Владимир Путин провел личный брифинг для делегации перед вылетом. В Москве надеются, что эти "осторожные шаги", мол, помогут восстановить двусторонние связи.