Дональд Трамп Война в Украине

Госизмена и не только: директор НАБУ раскрыл детали дел в отношении сотрудников

Фото: директор НАБУ Семен Кривонос (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Ірина Глухова

Двое сотрудников НАБУ находятся под стражей по обвинению в государственной измене. Еще трое получили подозрения в совершении ДТП, ведется следствие.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Двое сотрудников (НАБУ - ред.) находятся под стражей, не только под следствием. У нас еще трое сотрудников, которым сообщено о подозрении в совершении ДТП. Сейчас следствие продолжается", - сказал он.

Кривонос уточнил, что двое сотрудников НАБУ находятся под стражей по обвинениям в государственной измене.

Он также рассказал, что в ведомстве было начато два внутренних служебных расследования. Кривонос обратился в Службу безопасности Украины с просьбой предоставить материалы, подтверждающие причастность двух сотрудников к российскому влиянию.

"Вчера по одному из них мне поступило соответствующее письмо из СБУ. Но мне не предоставлено разрешение на разглашение его содержания публичное. Но я точно буду обращаться за дополнительными материалами. Жду ответ по другому сотруднику", - рассказал глава НАБУ.

Кривонос подчеркнул, что не видит оснований скрывать эти материалы от украинского общества, коллектива НАБУ и международных партнеров и призвал СБУ опубликовать все имеющиеся документы по обоим сотрудникам в открытом доступе.

 

Задержание сотрудников НАБУ

Напомним, в июле украинские правоохранители задержали топ-детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что Магомедрасулов, координатор НАБУ в прифронтовых Днепропетровской и Запорожской областях, вероятно вел бизнес с Россией. Он организовал коммерческие поставки семян конопли в Дагестан, принадлежащий его отцу, который поддерживает оккупантов.

Правоохранители также обнародовали аудиозаписи, на которых мать Магомедрасулова приветствует российского диктатора Путина и радуется оккупации Угледара.

Также СБУ задержала сотрудника Центрального аппарата НАБУ, который работает в элитном, закрытом подразделении "Д-2". Его подозревают в работе на ФСБ.

ДТПНАБУГосизмена