Госизмена и не только: директор НАБУ раскрыл детали дел в отношении сотрудников

"Двое сотрудников (НАБУ - ред.) находятся под стражей, не только под следствием. У нас еще трое сотрудников, которым сообщено о подозрении в совершении ДТП. Сейчас следствие продолжается", - сказал он.

Кривонос уточнил, что двое сотрудников НАБУ находятся под стражей по обвинениям в государственной измене.

Он также рассказал, что в ведомстве было начато два внутренних служебных расследования. Кривонос обратился в Службу безопасности Украины с просьбой предоставить материалы, подтверждающие причастность двух сотрудников к российскому влиянию.

"Вчера по одному из них мне поступило соответствующее письмо из СБУ. Но мне не предоставлено разрешение на разглашение его содержания публичное. Но я точно буду обращаться за дополнительными материалами. Жду ответ по другому сотруднику", - рассказал глава НАБУ.

Кривонос подчеркнул, что не видит оснований скрывать эти материалы от украинского общества, коллектива НАБУ и международных партнеров и призвал СБУ опубликовать все имеющиеся документы по обоим сотрудникам в открытом доступе.