Держзрада і не тільки: директор НАБУ розкрив деталі справ щодо працівників

"Двоє співробітників (НАБУ - ред.) знаходяться під вартою, не тільки під слідством. У нас ще троє співробітників, яким повідомлено про підозру у скоєнні ДТП. Зараз слідство триває", - сказав він.

Кривонос уточнив, що двоє співробітників НАБУ перебувають під вартою за звинуваченнями у державній зраді.

Він також розповів, що у відомстві було розпочато два внутрішні службові розслідування. Кривонос звернувся до Служби безпеки України з проханням надати матеріали, які підтверджують причетність двох співробітників до російського впливу.

"Вчора щодо одного з них мені надійшов відповідний лист з СБУ. Але мені не надано дозвіл на розголошення його змісту публічну. Але я точно буду звертатися за додатковими матеріалами. Чекаю відповідь по іншому співробітнику", - розповів очільник НАБУ.

Кривонос наголосив, що не бачить підстав приховувати ці матеріали від українського суспільства, колективу НАБУ та міжнародних партнерів і закликав СБУ опублікувати всі наявні документи по обох співробітниках у відкритому доступі.