ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Госизмена и не только: директор НАБУ раскрыл детали дел в отношении сотрудников

Пятница 08 августа 2025 12:18
UA EN RU
Госизмена и не только: директор НАБУ раскрыл детали дел в отношении сотрудников Фото: директор НАБУ Семен Кривонос (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Ірина Глухова

Двое сотрудников НАБУ находятся под стражей по обвинению в государственной измене. Еще трое получили подозрения в совершении ДТП, ведется следствие.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Двое сотрудников (НАБУ - ред.) находятся под стражей, не только под следствием. У нас еще трое сотрудников, которым сообщено о подозрении в совершении ДТП. Сейчас следствие продолжается", - сказал он.

Кривонос уточнил, что двое сотрудников НАБУ находятся под стражей по обвинениям в государственной измене.

Он также рассказал, что в ведомстве было начато два внутренних служебных расследования. Кривонос обратился в Службу безопасности Украины с просьбой предоставить материалы, подтверждающие причастность двух сотрудников к российскому влиянию.

"Вчера по одному из них мне поступило соответствующее письмо из СБУ. Но мне не предоставлено разрешение на разглашение его содержания публичное. Но я точно буду обращаться за дополнительными материалами. Жду ответ по другому сотруднику", - рассказал глава НАБУ.

Кривонос подчеркнул, что не видит оснований скрывать эти материалы от украинского общества, коллектива НАБУ и международных партнеров и призвал СБУ опубликовать все имеющиеся документы по обоим сотрудникам в открытом доступе.

Задержание сотрудников НАБУ

Напомним, в июле украинские правоохранители задержали топ-детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что Магомедрасулов, координатор НАБУ в прифронтовых Днепропетровской и Запорожской областях, вероятно вел бизнес с Россией. Он организовал коммерческие поставки семян конопли в Дагестан, принадлежащий его отцу, который поддерживает оккупантов.

Правоохранители также обнародовали аудиозаписи, на которых мать Магомедрасулова приветствует российского диктатора Путина и радуется оккупации Угледара.

Также СБУ задержала сотрудника Центрального аппарата НАБУ, который работает в элитном, закрытом подразделении "Д-2". Его подозревают в работе на ФСБ.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП НАБУ Госизмена
Новости
Поврежденные дома и детсад: появились кадры последствий массированной атаки на Бучу
Поврежденные дома и детсад: появились кадры последствий массированной атаки на Бучу
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики