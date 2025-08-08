Держзрада і не тільки: директор НАБУ розкрив деталі справ щодо працівників
Двоє співробітників НАБУ перебувають під вартою за звинуваченнями у державній зраді. Ще троє отримали підозри у скоєнні ДТП, триває слідство.
Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Двоє співробітників (НАБУ - ред.) знаходяться під вартою, не тільки під слідством. У нас ще троє співробітників, яким повідомлено про підозру у скоєнні ДТП. Зараз слідство триває", - сказав він.
Кривонос уточнив, що двоє співробітників НАБУ перебувають під вартою за звинуваченнями у державній зраді.
Він також розповів, що у відомстві було розпочато два внутрішні службові розслідування. Кривонос звернувся до Служби безпеки України з проханням надати матеріали, які підтверджують причетність двох співробітників до російського впливу.
"Вчора щодо одного з них мені надійшов відповідний лист з СБУ. Але мені не надано дозвіл на розголошення його змісту публічну. Але я точно буду звертатися за додатковими матеріалами. Чекаю відповідь по іншому співробітнику", - розповів очільник НАБУ.
Кривонос наголосив, що не бачить підстав приховувати ці матеріали від українського суспільства, колективу НАБУ та міжнародних партнерів і закликав СБУ опублікувати всі наявні документи по обох співробітниках у відкритому доступі.
Затримання співробітників НАБУ
Нагадаємо, у липні українські правоохоронці затримали топ-детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова.
Голова СБУ Василь Малюк заявив, що Магомедрасулов, координатор НАБУ в прифронтових Дніпропетровській і Запорізькій областях, ймовірно вів бізнес із Росією. Він організував комерційні постачання насіння конопель до Дагестану, що належить його батькові, який підтримує окупантів.
Правоохоронці також оприлюднили аудіозаписи, на яких мати Магомедрасулова вітає російського диктатора Путіна і радіє окупації Вугледара.
Також СБУ затримала співробітника Центрального апарату НАБУ, який працює в елітному, закритому підрозділі "Д-2". Його підозрюють у роботі на ФСБ.