Держдеп США пригрозив вийти з переговорів щодо війни в Україні: вимагає конкретики

Державний департамент США попередив, що припинить своє посередництво у переговорах щодо завершення війни в Україні, якщо не буде досягнуто суттєвого прогресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс на брифінгу у вівторок заявила, що США хочуть бачити конкретні кроки від Росії та України.

"Ми на тому етапі, коли обидві сторони мають надати конкретні пропозиції щодо завершення цього конфлікту", - заявила Брюс, передаючи позицію держсекретаря США Марко Рубіо.

Вона додала, що рішення, зрештою, прийматиме президент Дональд Трамп, але США готові вийти із переговорного процесу.

"Подальші дії залежать від президента. Якщо прогресу не буде, ми відступимо як посередники в цьому процесі", - сказала Брюс.

На запитання CNN, чи варто її слова розцінювати як відмову США від європейського та українського контрпропозицій, Брюс не дала прямої відповіді й повторила свою заяву.

Також вона не уточнила, чи планує Рубіо подальші розмови зі своїми європейськими або українськими колегами. Адже минулих вихідних він говорив із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим на прохання РФ, а в понеділок - із британським міністром закордонних справ Девідом Леммі.

"Очевидно, що це не означає остаточного закриття дверей", - лише зауважила Брюс.