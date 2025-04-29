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Держдеп США пригрозив вийти з переговорів щодо війни в Україні: вимагає конкретики

Вівторок 29 квітня 2025 22:37
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Держдеп США пригрозив вийти з переговорів щодо війни в Україні: вимагає конкретики Фото: речниця Державного департаменту США Теммі Брюс (x com U.S. Department of State)
Автор: Ірина Гайдук

Державний департамент США попередив, що припинить своє посередництво у переговорах щодо завершення війни в Україні, якщо не буде досягнуто суттєвого прогресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс на брифінгу у вівторок заявила, що США хочуть бачити конкретні кроки від Росії та України.

"Ми на тому етапі, коли обидві сторони мають надати конкретні пропозиції щодо завершення цього конфлікту", - заявила Брюс, передаючи позицію держсекретаря США Марко Рубіо.

Вона додала, що рішення, зрештою, прийматиме президент Дональд Трамп, але США готові вийти із переговорного процесу.

"Подальші дії залежать від президента. Якщо прогресу не буде, ми відступимо як посередники в цьому процесі", - сказала Брюс.

На запитання CNN, чи варто її слова розцінювати як відмову США від європейського та українського контрпропозицій, Брюс не дала прямої відповіді й повторила свою заяву.

Також вона не уточнила, чи планує Рубіо подальші розмови зі своїми європейськими або українськими колегами. Адже минулих вихідних він говорив із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим на прохання РФ, а в понеділок - із британським міністром закордонних справ Девідом Леммі.

"Очевидно, що це не означає остаточного закриття дверей", - лише зауважила Брюс.

Погрози США

Додамо, що нещодавно держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучні Штати можуть вийти з мирного процесу, якщо найближчим часом не з’явиться шансів на швидку угоду між Україною та Росією.

Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що США справді можуть припинити участь у переговорах, якщо одна зі сторін чинитиме перешкоди миру.

Днями американський президент також заявив, що наступні кілька днів будуть дуже важливими для переговорів щодо врегулювання війни в Україні. США чинять "великий тиск на Росію" для укладення мирної угоди.

Тим часом у Європі, за інформацією Financial Times, все більше побоюються, що Трамп скоро відмовиться від участі в мирних переговорах між Києвом і Москвою, використавши мінімальний прогрес як виправдання.

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