Госдеп США хочет сделать Украину независимой от помощи партнеров

По словам чиновника, Штаты хотят убедиться, что Украина сможет иметь прочную основу и ресурсы для самостоятельно решения вопросов финансового, военно-оборонного плана и в сфере демократии, чтобы "помощь таких уровней больше не требовалась".

Блинкен отметил, что в этом заключается "четкий план" американской стороны вместе с международной коалицией.

При этом госсекретарь США обратил внимание, что до тех пор, пока этого не случилось, поддержка со стороны партеров должна продолжаться.

В этом контексте Блинкен указал на важность помощи на фоне существующих угроз, которые стоят перед Украиной в плане отражения российских атак, а также при контрнаступательных действий ВСУ для освобождения оккупированных территорий.

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