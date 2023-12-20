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Госдеп США хочет сделать Украину независимой от помощи партнеров

Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Власти США совместно с союзниками стремятся обеспечить Украину возможностью прочно стоять на ногах в военном и экономическом плане на фоне существующих вызовов, и не зависеть от поддержки от стран-партнеров в будущем.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию его брифинга 20 декабря.

По словам чиновника, Штаты хотят убедиться, что Украина сможет иметь прочную основу и ресурсы для самостоятельно решения вопросов финансового, военно-оборонного плана и в сфере демократии, чтобы "помощь таких уровней больше не требовалась".

Блинкен отметил, что в этом заключается "четкий план" американской стороны вместе с международной коалицией.

При этом госсекретарь США обратил внимание, что до тех пор, пока этого не случилось, поддержка со стороны партеров должна продолжаться.

В этом контексте Блинкен указал на важность помощи на фоне существующих угроз, которые стоят перед Украиной в плане отражения российских атак, а также при контрнаступательных действий ВСУ для освобождения оккупированных территорий.

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