Держдеп США хоче зробити Україну незалежною від допомоги партнерів

За словами чиновника, Штати хочуть переконатися, що Україна зможе мати міцну основу та ресурси для самостійного вирішення питань фінансового, військово-оборонного плану та у сфері демократії, щоб "допомога таких рівнів більше не була потрібна".

Блінкен зазначив, що в цьому полягає "чіткий план" американської сторони разом із міжнародною коаліцією.

При цьому держсекретар США звернув увагу, що доти, доки цього не сталося, підтримка з боку партерів має продовжуватись.

У цьому контексті Блінкен вказав на важливість допомоги на тлі існуючих загроз, які стоять перед Україною у плані відбиття російських атак, а також при контрнаступальних діях ЗСУ для звільнення окупованих територій.

Питання фіндопомоги США для України

Нагадаємо, у жовтні президент США Джо Байден запросив у Конгрес понад 106 млрд доларів на потреби національної безпеки. Серед них і нове фінансування військової допомоги для України на понад 61 млрд доларів.

Однак 6 грудня Сенат США заблокував початок дебатів щодо пакету військової допомоги. Причиною цього стали вимоги республіканської партії внести до законопроекту більш жорсткий комплекс заходів щодо захисту південного кордону з Мексикою.

Республіканці та демократи розпочали переговори, щоб дійти компромісу щодо надання фінансування для військової допомоги Україні. На цьому фоні Сенат США вирішив продовжити роботу перед різдвяними канікулами.

Додамо, що 20 грудня лідери Сенату США зробили заяву про допомогу Україні та висловили думку, що фінансування не зможуть прийняти до кінця 2023 року.

Також сьогодні представник Білого дому Джон Кірбі висловив сподівання, що Сенат схвалить пакет додаткової фінансової допомоги для України у січні 2024 року.

Докладніше про те, чому в США не можуть домовитися про допомогу Україні, - у матеріалі РБК-Україна.