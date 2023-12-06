Госдеп о финансировании помощи Украине: мы на дне, но Конгресс должен действовать

Он отметил, что Госдеп дал понять Конгрессу, что нужно действовать, чтобы профинансировать помощь и оказать экономическую поддержку Украине. Кроме того, речь идет также о финансировании помощи Израилю и гуманитарной помощи палестинскому народу.

"Мы находимся на дне бочки, когда речь идет о нашей способности оказывать помощь безопасности Украины", - сказал Миллер.

Спикер Госдепа напомнил, что Украина входит в зимний период, который, вероятно, будет тяжелым, поскольку Россия уже атакует критически важную инфраструктуру Украины.

"Поэтому наша позиция в этой администрации состоит в том, что мы должны поддерживать нашего партнера в это тяжелое время. Нам нужно продолжать поддерживать их в борьбе против России, и мы надеемся, что Конгресс США примет решение", - добавил дипломат.

Что этому предшествовало

Напомним, 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно. После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств (60 млрд долларов) хотят направить в помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

После долгих споров в США был одобрен новый временный бюджет для правительства без помощи Украины и Израиля. Байден подписал закон, который помог избежать "шатдауна".

Также известно, что в Конгрессе США ведутся споры об усилении границы с Мексикой. Республиканцы выдвинули условие, угрожая не поддержать финансирование для Украины, если иммиграционное законодательство не будет принято.