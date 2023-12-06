Держдеп про фінансування допомоги Україні: ми на дні, але Конгрес має діяти

Він наголосив, що Держдеп дав зрозуміти Конгресу, що потрібно діяти, аби профінансувати допомогу та надати економічну підтримку Україні. Крім того, йдеться також про фінансування безпекової допомоги Ізраїлю та гуманітарної допомоги палестинському народу.

"Ми знаходимося на дні бочки, коли йдеться про нашу здатність надавати безпекову допомогу Україні", - сказав Міллер.

Речник Держдепу нагадав, що Україна входить у зимовий період, який, ймовірно, буде складним, оскільки Росія вже атакує критично важливу інфраструктуру України.

"Тому наша позиція в цій адміністрації полягає в тому, що ми повинні підтримувати нашого партнера в цей важкий час. Нам потрібно продовжувати підтримувати їх у боротьбі проти Росії, і ми сподіваємося, що Конгрес США ухвалить рішення", - додав дипломат.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо. Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів. Більшість з цих коштів (60 млрд доларів) хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.

Після довгих суперечок у США схвалили новий тимчасовий бюджет для уряду без допомоги Україні та Ізраїлю. Байден підписав закон, який допоміг уникнути "шатдауну".

Також відомо, що у Конгресі США точаться суперечки про посилення кордону з Мексикою. Республіканці виставили вимогу, погрожуючи не підтримати фінансування для України, якщо імміграційне законодавство не буде ухвалене.