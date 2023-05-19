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Президент МОК выступает за участие России и Беларуси в Олимпиаде

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Пятница 19 мая 2023 03:48
Президент МОК выступает за участие России и Беларуси в Олимпиаде Фото: Глава МОК хочет видеть на Олимпиаде спортсменов из РФ и РБ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что хотел бы видеть на Олимпиаде-2024 участников из всех стран, в том числе из РФ и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Inside the Games.

Издание цитирует Баха во время выступления в болгарской Софии на праздновании 100-летия Болгарского олимпийского комитета. Отвечая на вопрос об участии спортсменов из России и Беларуси, тот сказал, что "рекомендация МОК заключается в том, что спортсмены всех стран должны быть допущены к участию в уже проходящих отборочных соревнованиях".

"Я надеюсь, что многие федерации примут наши рекомендации", - сказал Бах.

Напомним, 28 марта МОК рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, но при условии нейтралитета. Эта рекомендация касается только одиночных видов спорта.

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