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ЗАЭС снова на грани блэкаута: оккупанты повредили одну из линий питания, - Минэнерго

Среда 07 мая 2025 16:10
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ЗАЭС снова на грани блэкаута: оккупанты повредили одну из линий питания, - Минэнерго Фото: ЗАЭС снова под угрозой блэкаута из-за российского удара (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В результате российского обстрела Запорожская атомная электростанция потеряла питание одной из двух внешних линий электропередач, соединяющих временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Как отметили в ведомстве, сейчас Запорожская АЭС получает электроснабжение только по одной линии электропередачи. Обеспечение внешнего питания станции, необходимого для безопасного функционирования, снова под угрозой.

В случае полного отключения от энергосистемы на ЗАЭС может произойти очередной блэкаут, что будет представлять серьезную угрозу для радиационной безопасности.

"Из-за российского удара снова отключилась одна из линий электропередачи, соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сделают все возможное для скорейшего восстановления питания ЗАЭС. Деоккупация станции - это залог безопасного ее функционирования", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

В Минэнерго напомнили, что с начала полномасштабного вторжения ЗАЭС уже восемь раз пережила полный блэкаут и неоднократно оказывалась на грани блэкаута.

Ситуация на Запорожской АЭС

Напомним, российские войска захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года, после оккупации города-спутника Энергодара. Впоследствии оккупанты заминировали подсобные помещения АЭС и разместили в них военную технику.

Позже все реакторные установки были переведены в состояние "холодной остановки". За три года полномасштабной войны АЭС неоднократно теряла питание для внутренних нужд из-за повреждения ЛЭП российскими обстрелами.

Как отмечали в НАЭК "Энергоатом", нынешнее техническое состояние Запорожской АЭС не позволяет запустить ее в эксплуатацию.

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