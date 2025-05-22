Учебный центр ЗАЭС третий раз за год атаковал беспилотник, - МАГАТЭ

Беспилотник атаковал учебно-тренировочный центр на Запорожской АЭС. Это уже третья атака на центр в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет МАГАТЭ.

Как отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, команда наблюдателей сообщила об автоматных очередях, совпавших с вероятной атакой беспилотника на учебный центр.

В МАГАТЭ обратили внимание, что учебный центр уже третий раз в этом году стал мишенью беспилотников.

Запорожская АЭС сообщила команде МАГАТЭ, что дрон врезался в крышу учебного центра, не вызвав никаких жертв или значительных повреждений. Пока неизвестно, дрон непосредственно врезался в здание, или он упал на сооружение после сбивания.

Команда МАГАТЭ обратилась с просьбой о разрешении посетить учебный центр, поскольку она могла сделать это после предыдущего подобного инцидента в апреле, однако на этот раз разрешения пока не предоставили.

"Эти сообщения об инцидентах с дронами вызывают большое беспокойство, поскольку они могут представлять прямую угрозу ядерной безопасности. Проще говоря, слишком много дронов летают вблизи ядерных объектов, не только ЗАЭС. Это должно немедленно прекратиться", - заявил Гросси.