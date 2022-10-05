ua ru
Ср, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ядерный потенциал России может быть таким же мифом, как и их армия, - Кевлюк

Новина українською →
Киев, Среда 05 октября 2022 09:00
Ядерный потенциал России может быть таким же мифом, как и их армия, - Кевлюк Фото: российский ядерный потенциал может быть таким же мифом, как и их армия (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Руслан Гаращенко

Россия долгое время находилась в кризисе, а содержание ядерного оружия требует больших средств, обновления, периодического испытания. Поэтому есть подозрения, что российский ядерный потенциал - такой же миф, как и их вооруженные силы.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил эксперт Центра оборонных стратегий, полковник Виктор Кевлюк.

Эксперт напомнил о соглашении, заключенном в начале 90-х годов между Россией и США. Тогда РФ обязалась демонтировать значительную часть своего ядерного потенциала, а США - выкупить обедненный вооруженный уран для того, чтобы в дальнейшем превратить его в топливные стержни для атомных электростанций.

"Остались ли вообще в Российской Федерации исправны и готовы ли к применению ядерные боеприпасы? Есть такое мнение, что все более или менее боеспособное было выкуплено, приведено в безопасное состояние и используется для генерации электроэнергии", - отметил он.

Также, по словам Кевлюка, содержание ядерного оружия требует больших средств. Однако, например, российская ракета "Сатана", изготовленная в Днепре, с 2012 года остается без профессионального качественного обслуживания.

"Не факт, что они вообще куда-нибудь полетят. Есть подозрения, что российский ядерный потенциал – такой же миф, как и их вооруженные силы. То есть вопросов гораздо больше, чем на сегодняшний день есть ответов", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, он рассказал, что после развала СССР, России удалось реализовать всего несколько военных ядерных проектов - "Тополь", "Ярс" и подводные "Синева" и "Булава".

"Все остальное - красивые презентации, много разговоров и пиара, но никто не увидел реального образца, который может что-то показать на поле боя", - добавил Кевлюк.

Напомним, США и Запад усилили разведывательные действия из-за постоянных угроз ядерного удара со стороны Кремля. На данный момент в Белом доме не видят сигналов подготовки РФ к применению ядерного оружия.

Однако, по данным западных СМИ, россияне могут провести ядерные испытания на границах с Украиной. Тем самым Москва хочет продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Ядерное оружие
NEWS
Россияне бегут с востока и юга. Как развивается наступление ВСУ
Россияне бегут с востока и юга. Как развивается наступление ВСУ
DAILY
Виктор Кевлюк: До осени следующего года война будет продолжаться
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Кевлюк: До осени следующего года война будет продолжаться