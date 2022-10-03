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В Белом доме не видят сигналов подготовки РФ к применению ядерного оружия

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Понедельник 03 октября 2022 23:35
В Белом доме не видят сигналов подготовки РФ к применению ядерного оружия Фото: Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В администрации президента США Джо Байдена внимательно следят за действиями российских сил, связанных с возможностью применения ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джона Кирби, сделанное в интервью CNN.

"Мы следим за этим со всем вниманием. И мы не видели ничего, что заставило бы нас изменить нашу позицию по стратегическому сдерживанию", - сказал чиновник.

Кирби подчеркнул, что США воспринимают ситуацию серьезно и приняли меры по подготовке ответа, если РФ решится нанести ядерный удар.

В то же время он назвал безрассудной риторику российской стороны о возможности применения оружия массового поражения.

"Поэтому, бесспорно, мы думали о том, как мы можем обеспечить соблюдение интересов нашей национальной безопасности и интересов наших союзников по НАТО", - отметил представитель администрации Белого дома.

Напомним, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус рассказал, что США нанесут конвенционный удар по российским войскам, если Путин решиться отдать приказ о применении тактического ядерного оружия по Украине.

К слову, госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что у его страны есть план действий в случае ядерного удара от РФ.

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