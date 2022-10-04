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Россия может провести ядерные испытания возле украинской границы, - The Times

Новина українською →
Брюссель, Вторник 04 октября 2022 10:25
Россия может провести ядерные испытания возле украинской границы, - The Times Фото: Россия может провести ядерные учения возле украинской границы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

НАТО предупредило страны - члены альянса, что Россия может провести ядерные испытания на границах с Украиной. Таким образом Кремль хочет продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Как пишет издание, Кремль сигнализирует о своей готовности к значительной эскалации, поскольку Россия теряет позиции на поле боя.

Опасения относительно ядерной эскалации усилились вчера после информации о том, что поезд секретной ядерной дивизии движется в сторону Украины.

Польский военный аналитик Конрад Музыка утверждает, что поезд с военной техникой, замеченный в центральной части России, связан с 12-м Главным управлением Министерства обороны России и он "отвечает за за ядерные боеприпасы, их хранение, техническое обслуживание и транспортировку".

Однако по информации высокопоставленного источника в НАТО, если Путин осмелится применить ядерное оружие, то, скорее всего, он применит его в Черном море. Эксперты считают такую "демонстрацию" вероятной, но при этом не исключают применение Россией тактического ядерного оружия против Украины.

При этом, по словам источника, в случае применения ядерного оружия против Украины, РФ может столкнуться с рисками. В частности, ракета может дать осечку и упасть рядом с российским городом.

Напомним, ранее разведка НАТО зафиксировала передвижение российской подлодки "Белгород", которая является носителем торпеды с ядерной боеголовкой "Посейдон", которую Россия может впервые испробовать на учениях.

Действительно ли "Посейдон" может стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес - читайте в материале РБК-Украина.

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