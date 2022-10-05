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Ядерний потенціал Росії може бути таким же міфом, як і їхня армія, - Кевлюк

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Київ, Середа 05 жовтня 2022 09:00
Ядерний потенціал Росії може бути таким же міфом, як і їхня армія, - Кевлюк Фото: російський ядерний потенціал може бути таким же міфом, як і їхня армія (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Руслан Гаращенко

Росія тривалий час перебувала у кризі, а утримання ядерної зброї потребує великих коштів, оновлення, періодичного випробування. Тому є підозри, що російський ядерний потенціал - такий самий міф, як і їхні збройні сили.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив експерт Центру оборонних стратегій, полковник Віктор Кевлюк.

Експерт нагадав про угоду, укладену на початку 90-х років між Росією та США. Тоді РФ зобов'язалася демонтувати значну частину свого ядерного потенціалу, а США - викупити збіднений збройний уран для того, щоб перетворити його на паливні стрижні для атомних електростанцій.

"Чи залишилися взагалі в Російській Федерації справні і чи готові до застосування ядерні боєприпаси? Є така думка, що все більш менш боєздатне було викуплено, приведено в безпечний стан і використовується для генерації електроенергії", - зазначив він.

Також, за словами Кевлюка, утримання ядерної зброї потребує великих коштів. Однак, наприклад, російська ракета "Сатана", виготовлена у Дніпрі, з 2012 року залишається без професійного якісного обслуговування.

"Не факт, що вони взагалі кудись полетять. Є підозри, що російський ядерний потенціал - такий самий міф, як і їхні збройні сили. Тобто питань набагато більше, ніж на сьогоднішній день є відповідей", - наголосив експерт.

Крім того, він розповів, що після розвалу СРСР Росії вдалося реалізувати всього кілька військових ядерних проектів - "Тополь", "Ярс" і підводні "Синева" і "Булава".

"Все інше – красиві презентації, багато розмов та піару, але ніхто не побачив реального зразка, який може щось показати на полі бою", - додав Кевлюк.

Нагадаємо, США та Захід посилили розвідувальні дії через постійні загрози ядерного удару з боку Кремля. На даний момент у Білому домі не бачать сигналів підготовки РФ до застосування ядерної зброї.

Однак, за даними західних ЗМІ, росіяни можуть провести ядерні випробування на кордонах з Україною. Тим самим Москва хоче продемонструвати готовність застосувати зброю масової поразки.

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