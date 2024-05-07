Ядерными угрозами Россия хочет повлиять на участников Саммита мира, - премьер Латвии

Россия угрожает ядерным оружием с целью запугать страны, которые в июне будут участвовать в Глобальном саммите мира в Швейцарии.

Об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня на пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом и главами правительств Эстонии и Литвы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Как отметила Силиня, Россия и в прошлом угрожала всей Европе, так что сейчас ничего особенно не изменилось.

Она подчеркнула, что сейчас военный потенциал будет укрепляться за счет развития оборонной промышленности, и необходимо добиться того, чтобы все страны НАТО тратили не менее 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на нужды обороны.

"Некоторые страны яснее осознали, каковы настоящие угрозы со стороны России. Осознание этих угроз дает Украине больше возможности победить в войне с Россией", - отметила глава латвийского правительства.

В свою очередь, премьер Эстонии Кая Каллас также заявила, что нынешние угрозы России применить ядерное оружие распространяют с целью сдерживания решений, которые планируют принять в поддержку Украины.

Она подчеркнула, что Россия по-прежнему угрожала применить ядерное оружие, но это была лишь угроза. Однако нельзя с уверенностью сказать, что ядерное оружие не будет применено, поскольку Россия склонна действовать непредсказуемо.

А канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что "важно всегда громко говорить, что в этой войне нельзя использовать ядерное оружие".