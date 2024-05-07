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Ядерними погрозами Росія хоче вплинути на учасників Саміту миру, - прем'єр Латвії

Латвія , Вівторок 07 травня 2024 20:04
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Ядерними погрозами Росія хоче вплинути на учасників Саміту миру, - прем'єр Латвії Фото: прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія погрожує ядерною зброєю з метою залякати країни, які у червні братимуть участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії.

Про це заявила прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня на пресконференції після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та главами урядів Естонії та Литви, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Як зазначила Сіліня, Росія і в минулому погрожувала всій Європі, отже, зараз нічого особливо не змінилося.

Вона наголосила, що зараз військовий потенціал буде зміцнюватися за рахунок розвитку оборонної промисловості, і необхідно домогтися того, щоб усі країни НАТО витрачали не менше 2% свого валового внутрішнього продукту (ВВП) на потреби оборони.

"Деякі країни ясніше усвідомили, якими є справжні загрози з боку Росії. Усвідомлення цих загроз дає Україні більше можливості перемогти у війні з Росією", - зазначила глава латвійського уряду.

Своєю чергою прем’єр Естонії Кая Каллас також заявила, що нинішні погрози Росії застосувати ядерну зброю поширюють з метою стримування рішень, які планують ухвалити на підтримку України.

Вона підкреслила, що Росія і раніше погрожувала застосувати ядерну зброю, але це була лише погроза. Однак не можна з упевненістю сказати, що ядерну зброю не буде застосовано, оскільки Росія схильна діяти непередбачувано.

А канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що "важливо завжди голосно говорити, що в цій війні не можна використовувати ядерну зброю".

Ядерні погрози Росії

Нагадаємо, 6 травня Міноборони РФ повідомило, що Генштаб за дорученням диктатора Володимира Путіна розпочав підготовку до проведення навчань із застосуванням нестратегічної ядерної зброї.

США відреагували на погрозливу риторику Кремля. У Вашингтоні порадили російському диктатору Володимиру Путіну вивести війська з України, якщо він боїться західної військової допомоги Києву.

Водночас аналітики ISW зазначили, що Росія часто використовувала такі погрози за час повномасштабного вторгнення в Україну з метою змусити Захід припинити надавати військову підтримку Києву.

Детальніше про те, навіщо РФ планує ядерні навчання - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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