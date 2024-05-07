В США отреагировали на ядерные угрозы Путина и дали диктатору совет

В США отреагировали на угрожающую риторику Кремля, который запланировал проведение военных учений с применением ядерного оружия. В Вашингтоне посоветовали российскому диктатору Владимиру Путину вывести войска из Украины, если он опасается западной военной помощи Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, которого цитирует "Голос Америки".

"Если Путин и российские официальные лица обеспокоены тем, что их войска в Украине могут быть поражены оружием, которое изготовили в других государствах, - то самый легкий способ избежать этого, - это просто вывести свои войска", - заявил Кирби.

При этом он отметил, что сейчас в Белом доме не видят реальных шагов со стороны РФ касательно вероятного использования ядерного оружия, несмотря на угрозы страны-агрессора.

"Для лидера великого ядерного государства это просто безрассудно и безответственно бряцать ядерным арсеналом и намекать на его потенциальное использование. Очевидно, что мы следим за этим сейчас и продолжали очень внимательно следить раньше. Могу вам сказать, что пока мы ничего не увидели, даже несмотря безрассудную риторику, что бы заставило нас изменить нашу позицию стратегического сдерживания", - акцентировал Кирби.

В свою очередь, о том, что в настоящее время Вашингтон не видит признаков вероятного использования РФ ядерного оружия против Украины, сказал и спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Российская ядерная риторика была безрассудной и безответственной на протяжении всего конфликта. Несмотря на все, мы не видели никаких оснований для корректировки нашей собственной ядерной позиции в ответ на эти заявления, а также - никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине", - сказал он. Миллер.

Ядерные угрозы России