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Ядерная гонка: как Британия опустила РФ в рейтинге и сколько денег потратила

03:08 09.06.2026 Вт
2 мин
Ядерные расходы в мире взлетели до исторического рекорда - более сотни миллиардов потратили страны "ядерного клуба" на это оружие
aimg Филипп Бойко
Ядерная гонка: как Британия опустила РФ в рейтинге и сколько денег потратила Фото: бомба B61-12, которую можно оснастить ядерным зарядом (Airman 1st Class Devan Halstead/Air Force)
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Мировые ядерные державы резко увеличили финансирование своих арсеналов в 2025 году. Расходы девяти стран выросли почти на пятую часть и достигли рекордных 119 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно отчету Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN), Соединенные Штаты остаются абсолютным лидером в этой гонке. Вашингтон выделил на атомное оружие 69,2 миллиарда долларов. Эта сумма превышает расходы всех остальных ядерных держав мира вместе взятых.

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За год американские инвестиции "в ядерку" подскочили на 22%, а это самый большой рост среди всех участников "ядерного клуба". Белый дом не просто увеличивает общий военный бюджет, а еще активно восстанавливают свой стратегический арсенал.

Как Британия обогнала РФ

Великобритания неожиданно изменила расстановку сил в мировом рейтинге. Лондон увеличил финансирование своей ядерной программы на 17% и теперь ядерный бюджет страны составляет 12,6 миллиарда долларов.

Этот скачок позволил Британии обойти Россию. Москва направила на свои ядерные силы 9,5 миллиарда долларов, что лишь на 6% больше чем годом ранее. Кремль официально опустился на четвертое место по объему ядерных инвестиций.

Кто вступает в активную ядерную игру

Вторую строчку в глобальном списке уверенно держит Китай. Пекин потратил на ядерные цели 13,5 миллиарда долларов. Его бюджет вырос на 7% за двенадцать месяцев.

В список стран, которые активно финансируют ядерные программы, входят (по уровню расходов):

  • США;
  • Китай;
  • Великобритания;
  • Россия;
  • Франция;
  • Индия;
  • Пакистан;
  • Северная Корея;
  • Израиль (не официально).

Общий рост расходов на 19% стал самым стремительным с 2020 года, отмечается в докладе. Именно тогда начали вести ежегодный учет этих расходов во всем мире.

Что еще известно об увеличении ядерного оружия

Мы уже публиковали доклад SIPRI, согласно которому сейчас в мире насчитывается 12 187 ядерных боеголовок. Из них 9 745 находятся в военных запасах - то есть готовы к использованию. Россия и США вместе владеют около 83% мирового ядерного потенциала.

Кроме этого, стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетил новый завод по производству ядерных материалов и приказал наращивать ядерный потенциал страны "экспоненциальными темпами".

Также стало известно, что разведка НАТО отследила действия Северного флота РФ, которые могут свидетельствовать о том, что Москва пытается разместить на морском дне ядерные ракеты.

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