Ядерная гонка: как Британия опустила РФ в рейтинге и сколько денег потратила
Мировые ядерные державы резко увеличили финансирование своих арсеналов в 2025 году. Расходы девяти стран выросли почти на пятую часть и достигли рекордных 119 миллиардов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно отчету Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN), Соединенные Штаты остаются абсолютным лидером в этой гонке. Вашингтон выделил на атомное оружие 69,2 миллиарда долларов. Эта сумма превышает расходы всех остальных ядерных держав мира вместе взятых.
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За год американские инвестиции "в ядерку" подскочили на 22%, а это самый большой рост среди всех участников "ядерного клуба". Белый дом не просто увеличивает общий военный бюджет, а еще активно восстанавливают свой стратегический арсенал.
Как Британия обогнала РФ
Великобритания неожиданно изменила расстановку сил в мировом рейтинге. Лондон увеличил финансирование своей ядерной программы на 17% и теперь ядерный бюджет страны составляет 12,6 миллиарда долларов.
Этот скачок позволил Британии обойти Россию. Москва направила на свои ядерные силы 9,5 миллиарда долларов, что лишь на 6% больше чем годом ранее. Кремль официально опустился на четвертое место по объему ядерных инвестиций.
Кто вступает в активную ядерную игру
Вторую строчку в глобальном списке уверенно держит Китай. Пекин потратил на ядерные цели 13,5 миллиарда долларов. Его бюджет вырос на 7% за двенадцать месяцев.
В список стран, которые активно финансируют ядерные программы, входят (по уровню расходов):
- США;
- Китай;
- Великобритания;
- Россия;
- Франция;
- Индия;
- Пакистан;
- Северная Корея;
- Израиль (не официально).
Общий рост расходов на 19% стал самым стремительным с 2020 года, отмечается в докладе. Именно тогда начали вести ежегодный учет этих расходов во всем мире.
Что еще известно об увеличении ядерного оружия
Мы уже публиковали доклад SIPRI, согласно которому сейчас в мире насчитывается 12 187 ядерных боеголовок. Из них 9 745 находятся в военных запасах - то есть готовы к использованию. Россия и США вместе владеют около 83% мирового ядерного потенциала.
Кроме этого, стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетил новый завод по производству ядерных материалов и приказал наращивать ядерный потенциал страны "экспоненциальными темпами".
Также стало известно, что разведка НАТО отследила действия Северного флота РФ, которые могут свидетельствовать о том, что Москва пытается разместить на морском дне ядерные ракеты.