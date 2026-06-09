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Ядерні перегони: як Британія опустила РФ в рейтингу та скільки грошей витратила

03:08 09.06.2026 Вт
2 хв
Ядерні витрати у світі злетіли до історичного рекорду - понад сотню мільярдів витратили країни "ядерного клубу" на цю зброю
aimg Пилип Бойко
Ядерні перегони: як Британія опустила РФ в рейтингу та скільки грошей витратила Фото: бомба B61-12, яку можна оснастити ядерним зарядом (Airman 1st Class Devan Halstead/Air Force)
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Світові ядерні держави різко збільшили фінансування своїх арсеналів у 2025 році. Витрати дев'яти країн зросли майже на п'яту частину та сягнули рекордних 119 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно зі звітом Міжнародної кампанії за ліквідацію ядерної зброї (ICAN), Сполучені Штати залишаються абсолютним лідером у цих перегонах. Вашингтон виділив на атомну зброю 69,2 мільярда доларів. Ця сума перевищує витрати всіх інших ядерних держав світу разом узятих.

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За рік американські інвестиції "в ядерку" підскочили на 22%, а це найбільше зростання серед усіх учасників "ядерного клубу". Білий дім не просто збільшує загальний військовий бюджет, а ще активно відновлюють свій стратегічний арсенал.

Як Британія обігнала РФ

Велика Британія несподівано змінила розставлювання сил у світовому рейтингу. Лондон збільшив фінансування своєї ядерної програми на 17% і тепер ядерний бюджет країни становить 12,6 мільярда доларів.

Цей стрибок дозволив Британії обійти Росію. Москва спрямувала на свої ядерні сили 9,5 мільярда доларів, що лише на 6% більше ніж роком раніше. Кремль офіційно опустився на четверте місце за обсягом ядерних інвестицій.

Хто вступає в активну ядерну гру

Другу сходинку у глобальному списку впевнено тримає Китай. Пекін витратив на ядерні цілі 13,5 мільярда доларів. Його бюджет зріс на 7% за дванадцять місяців.

До списку країн, які активно фінансують ядерні програми, входять (за рівнем витрат):

  • США;
  • Китай;
  • Велика Британія;
  • Росія;
  • Франція;
  • Індія;
  • Пакистан;
  • Північна Корея;
  • Ізраїль (не офіційно).

Загальне зростання витрат на 19% стало найбільш стрімким з 2020 року, зазначається у доповіді. Саме тоді почали вести щорічний облік цих видатків у всьому світі.

Що ще відомо про збільшення ядерної зброї

Ми вже публікували доповідь SIPRI, згідно з якою зараз у світі налічується 12 187 ядерних боєголовок. З них 9 745 перебувають у військових запасах - тобто готові до використання. Росія та США разом володіють близько 83% світового ядерного потенціалу.

Крім цього, стало відомо, що лідер КНДР Кім Чен Ин відвідав новий завод з виробництва ядерних матеріалів та наказав нарощувати ядерний потенціал країни "експоненціальними темпами".

Також стало відомо, що розвідка НАТО відстежила дії Північного флоту РФ, які можуть свідчити про те, що Москва намагається розмістити на морському дні ядерні ракети.

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Сполучені Штати Америки Ядерна зброя
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