Ядерні перегони: як Британія опустила РФ в рейтингу та скільки грошей витратила

Світові ядерні держави різко збільшили фінансування своїх арсеналів у 2025 році. Витрати дев'яти країн зросли майже на п'яту частину та сягнули рекордних 119 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно зі звітом Міжнародної кампанії за ліквідацію ядерної зброї (ICAN), Сполучені Штати залишаються абсолютним лідером у цих перегонах. Вашингтон виділив на атомну зброю 69,2 мільярда доларів. Ця сума перевищує витрати всіх інших ядерних держав світу разом узятих.

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За рік американські інвестиції "в ядерку" підскочили на 22%, а це найбільше зростання серед усіх учасників "ядерного клубу". Білий дім не просто збільшує загальний військовий бюджет, а ще активно відновлюють свій стратегічний арсенал.

Як Британія обігнала РФ

Велика Британія несподівано змінила розставлювання сил у світовому рейтингу. Лондон збільшив фінансування своєї ядерної програми на 17% і тепер ядерний бюджет країни становить 12,6 мільярда доларів.

Цей стрибок дозволив Британії обійти Росію. Москва спрямувала на свої ядерні сили 9,5 мільярда доларів, що лише на 6% більше ніж роком раніше. Кремль офіційно опустився на четверте місце за обсягом ядерних інвестицій.

Хто вступає в активну ядерну гру

Другу сходинку у глобальному списку впевнено тримає Китай. Пекін витратив на ядерні цілі 13,5 мільярда доларів. Його бюджет зріс на 7% за дванадцять місяців.

До списку країн, які активно фінансують ядерні програми, входять (за рівнем витрат):

США;

Китай;

Велика Британія;

Росія;

Франція;

Індія;

Пакистан;

Північна Корея;

Ізраїль (не офіційно).

Загальне зростання витрат на 19% стало найбільш стрімким з 2020 року, зазначається у доповіді. Саме тоді почали вести щорічний облік цих видатків у всьому світі.