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Ядерная риторика России опасна и безответственна, - НАТО

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Брюссель, Воскресенье 26 марта 2023 16:23
Ядерная риторика России опасна и безответственна, - НАТО Фото: НАТО раскритиковало Россию за ее ядерную риторику (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 26 марта, в НАТО раскритиковали Россию за ее "опасную и безответственную" ядерную риторику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Через день после того, как российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, НАТО раскритиковало Кремль за его "опасную и безответственную" ядерную риторику.

"НАТО следит, и мы внимательно следим за ситуацией. Мы не видели никаких изменений в ядерной позиции России, которые бы побудили нас корректировать нашу собственную", - заявил представитель НАТО.

Он также подчеркнул, что ссылка России на совместное использование ядерного оружия НАТО абсолютно обманчива.

"Союзники по НАТО действуют, полностью уважая свои международные обязательства. Россия постоянно нарушает свои обязательства по контролю над вооружениями, недавно приостановив свое участие в Новом договоре СНВ", - подчеркнул спикер.

Напомним, вчера Путин якобы по просьбе Лукашенко решил разместить ядерное оружие в Беларуси.

В свою очередь, на заявления РФ о размещении ядерного оружия в Беларуси отреагировали в Пентагоне и у украинского президента Владимира Зеленского.

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