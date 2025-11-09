ua en ru
Ядерная безопасность в Украине критически нестабильна после российских ударов, - МАГАТЭ

Украина, Воскресенье 09 ноября 2025 13:19
Ядерная безопасность в Украине критически нестабильна после российских ударов, - МАГАТЭ Фото: удар по электроподстанции поставил под угрозу работу АЭС в Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Ядерная безопасность в Украине остается чрезвычайно нестабильной после российских ударов Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ.

"Ядерная безопасность в Украине остается чрезвычайно нестабильной во время военного конфликта. Две действующие АЭС - Хмельницкая и Ровенская - были вынуждены снизить производство электроэнергии после ночного нападения на электрическую подстанцию, критически важную для ядерной безопасности", - отметили в МАГАТЭ.

Генеральный директор Рафаэль Гросси в очередной раз подчеркнул необходимость сдержанности для поддержания ядерной безопасности и избежания аварии с серьезными радиологическими последствиями.

Российские теракты и отключение света

В ночь на 8 ноября российские войска совершили очередной массированный удар по Украине, направленный на энергетическую инфраструктуру и жилые районы. В результате атаки во многих регионах страны были введены масштабные аварийные отключения электроэнергии.

Из-за последствий атаки остановились все теплоэлектростанции компании "Центрэнерго", в частности Трипольская ТЭС в Киевской области и Змиевская ТЭС в Харьковской области.

Это привело к временному прекращению производства электроэнергии на этих мощных объектах.

По состоянию на вечер 8 ноября энергетики смогли стабилизировать ситуацию, однако полностью отказаться от отключений пока невозможно. Восстановление полной поставки электроэнергии будет зависеть от состояния поврежденной инфраструктуры и продолжения работ по ремонту.

