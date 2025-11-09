ua en ru
Ядерна безпека в Україні критично нестабільна після російських ударів, - МАГАТЕ

Україна, Неділя 09 листопада 2025 13:19
Ядерна безпека в Україні критично нестабільна після російських ударів, - МАГАТЕ Фото: удар по електропідстанції поставив під загрозу роботу АЕС в Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ядерна безпека в Україні залишається надзвичайно нестабільною після російських ударів Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ.

"Ядерна безпека в Україні залишається надзвичайно нестабільною під час військового конфлікту. Дві діючі АЕС - Хмельницька та Рівненська - були змушені знизити виробництво електроенергії після нічного нападу на електричну підстанцію, критично важливу для ядерної безпеки", - зазначили в МАГАТЕ.

Генеральний директор Рафаель Гроссі вкотре наголосив на необхідності стриманості для підтримки ядерної безпеки та уникнення аварії із серйозними радіологічними наслідками.

Російські теракти та відключення світла

У ніч на 8 листопада російські війська здійснили черговий масований удар по Україні, спрямований на енергетичну інфраструктуру та житлові райони. Внаслідок атаки в багатьох регіонах країни були запроваджені масштабні аварійні відключення електроенергії.

Через наслідки атаки зупинилися всі теплоелектростанції компанії "Центренерго", зокрема Трипільська ТЕС у Київській області та Зміївська ТЕС на Харківщині.

Це призвело до тимчасового припинення виробництва електроенергії на цих потужних об’єктах.

Станом на вечір 8 листопада енергетики змогли стабілізувати ситуацію, проте повністю відмовитися від відключень поки що неможливо. Відновлення повного постачання електроенергії залежатиме від стану пошкодженої інфраструктури та продовження робіт із ремонту.

