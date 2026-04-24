"Деревопад" и ветки на проводах: где в Украине шквальный ветер наделал беды (фото)

Сильные порывы ветра наделали немало вреда в разных областях Украины. Местами для ликвидации последствий непогоды привлекали не только коммунальщиков, но и пожарно-спасательные подразделения.
Подробнее о последствиях непогоды для местного населения, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно информации пресс-службы Кировоградской областной государственной администрации (ОГА), за прошедшие сутки в результате сильных порывов ветра на территории Кировоградской области зафиксированы многочисленные случаи:
"Как на открытых территориях населенных пунктов, так и в пределах частных домовладений", - объяснили гражданам.
Отмечается, что поваленные деревья затрудняли нормальную жизнедеятельность населения.
Они, в частности, блокировали проезжие части автомобильных дорог.
Кроме того, в городе Кропивницкий зафиксирован случай падения дерева на легковой автомобиль.
"Для ликвидации последствий непогоды были привлечены коммунальные службы, а также привлекались пожарно-спасательные подразделения области", - сообщили в ОГА.
Уточняется, что работы проводились в трех районах:
"Сейчас соответствующие службы продолжают мониторинг ситуации и оперативно реагируют на обращения граждан", - добавили в ОГА.
Кроме того, жителей области попросили:
О последствиях непогоды в области сообщали также местные паблики.
Так, например, Telegram-канал "Труха Кропивницкий" утром 24 апреля рассказал, что "ветер снес дерево возле филармонии" (опубликовав соответствующие фото).
Сообщалось также, что "ветка висит на проводах на КАФК".
"Опасность - прямо над дорожкой для пешеходов", - уточнил подписчик Telegram-канала.
Согласно информации Главного управления ГСЧС Украины в Черновицкой области, в прошедшие сутки на спецлинию "101" поступило сообщение о травмировании двух несовершеннолетних в результате непогоды.
Уточняется, что происшествие случилось в городе Новоселица.
Там в результате сильных порывов ветра дерево упало на детскую площадку, на которой как раз находились двое детей (2015 и 2014 годов рождения).
"Дети госпитализированы с серьезными травмами в медицинские учреждения города Черновцы и Новоселица. Подразделения ГСЧС на место происшествия не вызывались", - рассказали гражданам.
Тем временем пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщила, что спасатели ликвидируют последствия непогоды в трех областях.
В Житомирской области из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль скорой помощи, который прибыл на вызов.
"Пострадавших нет", - уточнили в ГСЧС.
В Винницкой области чрезвычайники:
В Киевской области падение деревьев:
"Последствия событий ликвидированы", - констатировали в ГСЧС.
В завершение украинцев призвали быть внимательными во время непогоды:
"В случае опасности звоните по телефону "101", - подытожили в ГСЧС.
