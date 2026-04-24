"Деревопад" і гілки на дротах: де в Україні шквальний вітер наробив біди (фото)

В яких областях негода ускладнила життя людей

Згідно з інформацією прес-служби Кіровоградської обласної державної адміністрації (ОДА), упродовж минулої доби внаслідок сильних поривів вітру на території Кіровоградської області зафіксовано численні випадки:

падіння дерев;

падіння елементів будівельних конструкцій.

"Як на відкритих територіях населених пунктів, так і в межах приватних домоволодінь", - пояснили громадянам.

Зазначається, що повалені дерева ускладнювали нормальну життєдіяльність населення.

Вони, зокрема, блокували проїжджі частини автомобільних доріг.

Крім того, у місті Кропивницький зафіксовано випадок падіння дерева на легковий автомобіль.

"Для ліквідації наслідків негоди було залучено комунальні служби, а також залучалися пожежно-рятувальні підрозділи області", - повідомили в ОДА.

Уточнюється, що роботи проводилися у трьох районах:

у Кропивницькому;

у Новоукраїнському;

у Голованівському.

"Наразі відповідні служби продовжують моніторинг ситуації та оперативно реагують на звернення громадян", - додали в ОДА.

Крім того, жителів області попросили:

бути обережними під час перебування на вулиці у вітряну погоду;

дотримуватися правил безпеки.

Публікація Кіровоградської ОДА (скриншот: facebook.com/kirovohradskaODA)

Про наслідки негоди в області повідомляли також місцеві пабліки.

Так, наприклад, Telegram-канал "Труха Кропивницький" зранку 24 квітня розповів, що "вітер зніс дерево біля філармонії" (опублікувавши відповідні фото).

Повідомлялося також, що "гілка висить на дротах на КАФК".

Гілка від дерева "зависла" на одному з дротів (фрагмент публікації: t.me/truexakropivnicky)

"Небезпека - просто над доріжкою для пішоходів", - уточнив підписник Telegram-каналу.

Згідно з інформацією Головного управління ДСНС України у Чернівецькій області, минулої доби на спецлінію "101" надійшло повідомлення про травмування двох неповнолітніх внаслідок негоди.

Уточнюється, що подія трапилася у місті Новоселиця.

Там внаслідок сильних поривів вітру дерево впало на дитячий майданчик, на якому якраз перебували двоє дітей (2015 та 2014 років народження).

Дерево впало на дитячий майданчик на Буковині (фото: facebook.com/DSNSCV)

"Дітей госпіталізовано з серйозними травмами до медичних закладів міста Чернівці та Новоселиця. Підрозділи ДСНС на місце події не викликались", - розповіли громадянам.

Тим часом прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України повідомила, що рятувальники ліквідують наслідки негоди у трьох областях.

У Житомирській області через сильний вітер дерево впало на автомобіль швидкої допомоги, який прибув на виклик.

"Постраждалих немає", - уточнили у ДСНС.

Дерево понівечило машину медиків (фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

У Вінницькій області надзвичайники:

розчищали автошляхи від дерев;

розблокували рух та забезпечили безпечний проїзд транспорту.

У Київській області падіння дерев:

спричинило пожежу ;

; ускладнило рух транспорту.

"Наслідки подій ліквідовано", - констатували у ДСНС.

Насамкінець українців закликали бути уважними під час негоди:

уникати місць, де є ризик падіння дерев або конструкцій;

не залишати там свої автомобілі.

"У разі небезпеки телефонуйте "101", - підсумували у ДСНС.