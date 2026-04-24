"Деревопад" і гілки на дротах: де в Україні шквальний вітер наробив біди (фото)

Сильні пориви вітру наробили чимало шкоди у різних областях України. Місцями для ліквідації наслідків негоди залучали не лише комунальників, але й пожежно-рятувальні підрозділи.
Згідно з інформацією прес-служби Кіровоградської обласної державної адміністрації (ОДА), упродовж минулої доби внаслідок сильних поривів вітру на території Кіровоградської області зафіксовано численні випадки:
"Як на відкритих територіях населених пунктів, так і в межах приватних домоволодінь", - пояснили громадянам.
Зазначається, що повалені дерева ускладнювали нормальну життєдіяльність населення.
Вони, зокрема, блокували проїжджі частини автомобільних доріг.
Крім того, у місті Кропивницький зафіксовано випадок падіння дерева на легковий автомобіль.
"Для ліквідації наслідків негоди було залучено комунальні служби, а також залучалися пожежно-рятувальні підрозділи області", - повідомили в ОДА.
Уточнюється, що роботи проводилися у трьох районах:
"Наразі відповідні служби продовжують моніторинг ситуації та оперативно реагують на звернення громадян", - додали в ОДА.
Крім того, жителів області попросили:
Про наслідки негоди в області повідомляли також місцеві пабліки.
Так, наприклад, Telegram-канал "Труха Кропивницький" зранку 24 квітня розповів, що "вітер зніс дерево біля філармонії" (опублікувавши відповідні фото).
Повідомлялося також, що "гілка висить на дротах на КАФК".
"Небезпека - просто над доріжкою для пішоходів", - уточнив підписник Telegram-каналу.
Згідно з інформацією Головного управління ДСНС України у Чернівецькій області, минулої доби на спецлінію "101" надійшло повідомлення про травмування двох неповнолітніх внаслідок негоди.
Уточнюється, що подія трапилася у місті Новоселиця.
Там внаслідок сильних поривів вітру дерево впало на дитячий майданчик, на якому якраз перебували двоє дітей (2015 та 2014 років народження).
"Дітей госпіталізовано з серйозними травмами до медичних закладів міста Чернівці та Новоселиця. Підрозділи ДСНС на місце події не викликались", - розповіли громадянам.
Тим часом прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України повідомила, що рятувальники ліквідують наслідки негоди у трьох областях.
У Житомирській області через сильний вітер дерево впало на автомобіль швидкої допомоги, який прибув на виклик.
"Постраждалих немає", - уточнили у ДСНС.
У Вінницькій області надзвичайники:
У Київській області падіння дерев:
"Наслідки подій ліквідовано", - констатували у ДСНС.
Насамкінець українців закликали бути уважними під час негоди:
"У разі небезпеки телефонуйте "101", - підсумували у ДСНС.
Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що ночі "вдарять" по квітучих деревах - які області України попереджали про заморозки і коли саме.
Крім того, спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру пояснили, яким може бути квітень в Україні в цілому.
Читайте також, як аномальні "стрибки" погоди на початку квітня могли вплинути на врожай деяких рослин.