Депортация детей из детдома Херсона: NYT опубликовал расследование о преступлениях РФ

Согласно материалу, работники Херсонского дома ребенка смогли в начале оккупации города под обстрелами перевезти в подвал воспитанников. Эти дети с особыми потребностями - младенцы и дети до пяти лет, некоторые из них имели серьезные изъяны, например церебральный паралич.

Позже пастор местной церкви, учитывая опасную ситуацию, убедил перевезти детей в его церковь, где он мог бы обеспечить их теплом, светом и едой.

В конце концов, российские чиновники нашли детей. Они перевезли их почти в 300 км от дома, постоянно снимая детей для своих пропагандистских роликов.

Через соцсети и пропагандистские ролики журналисты проследили за перемещением этих детей и проанализировали ряд сообщений в российских социальных сетях.

Как считают специалисты в области права, произошедшее с детьми в дальнейшем может составлять военное преступление.

Дети вернулись в Детдом

Оккупационные власти в Херсоне (на время оккупации города российскими военными) потребовали от воспитателей, чтобы детей переместили обратно в Детский дом. Руководство заведения все же согласилось.

Как рассказала одна из воспитательниц, в последующие месяцы вооруженные люди в российской военной форме часто и без предупреждений наведывались в Дом Ребенка, чтобы следить за детьми и воспитателями.

В начале весны 2022 года над зданием развевался уже российский триколор, а вооруженные солдаты и политики начали привозить детям гуманитарную помощь - русскую пропагандистскую литературу и газированные напитки.

В течение следующих нескольких месяцев российские чиновники снимали фото и видео о том, как они помогают детям, и размещали их в своих соцсетях.

Следы Путина

Среди тех, кто часто посещал заведение, был Игорь Кастюкевич. Он был членом российского парламента от политической партии Путина "Единая Россия".

Как отмечают в издании, в своих интервью для The Times российские чиновники повторяли то же мнение и заявляли, что дети из Херсона российские.

В мае 2022 года Путин подписал документ, упрощавший приобретение российского гражданства, а значит - россияне могут легче усыновить похищенных Россией украинских детей.

Сотрудничество с оккупантами

Позже директор заведения Елена Корниенко и воспитательница Наталья Лукина отказались сотрудничать с оккупационными властями, получать российский паспорт и уволились из заведения, поскольку не хотели участвовать в том, что с детьми могли сделать назначенные Россией чиновники.

В свою очередь, новой главой заведения стала Татьяна Завальская - одна из педиатров заведения, которая не скрывала своих пророссийских взглядов. В месяц ее назначения детский дом зарегистрировали в российской системе.

Некоторые эксперты по изучению стран Восточной Европы рассматривают эти действия как разыгранную кампанию Кремля, направленную на оправдание вторжения России в Украину, а Путин в ней выступает в роли спасителя.

Детей начали вывозить

Позже работникам заведения сообщили, что детей вывозят. В закрытых чатах в Telegram для этого специально набирали студентов-добровольцев из медицинских вузов в Крыму. Забирать детей приехали оккупационные власти Крыма, Херсона и некоторые должностные лица из Москвы.

Детей перевезли в Симферополь, столицу Крыма и разделили между двумя детскими заведениями. Сотрудники одного из них, "Елочки", ранее обвинялись в ненадлежащем уходе за детьми.

"Официально" похитили

Российские чиновники утверждают, что перемещение детей было гуманитарной миссией и соответствовало их Конституции, ведь Россия присоединила Херсонскую область и жители находились под их контролем. Однако специалисты по защите прав человека говорят, что законы отдельного государства не могут стоять выше международных обязательств.

Украинская сторона утверждает, что местонахождение детей им официально не сообщалось. Однако российские чиновники оставили следы в Telegram.

В конце концов, дети получили российское гражданство, которое является необходимым условием для усыновления и устройства в российские семьи. Специалисты в области права утверждают, что выдача новых документов, перевод имен детей и изменение их гражданства свидетельствуют о намерении российских властей лишить детей их идентичности, что является нарушением Конвенции о правах ребенка. Это также может составить военное преступление.

The Times не получили ответ на свои многочисленные запросы на комментарии от администраций Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. В своих публичных заявлениях уполномоченная пообещала продолжить работу.

В августе их интересы представляет Министерство труда и социальной политики оккупированной Херсонской области.

Впоследствии фотографии херсонских детей начали появляться в российском федеральном банке данных детей-сирот среди десятков тысяч российских детей. Там журналисты нашли 22 ребенка из Херсонского дома ребенка. В анкетах отмечено, что дети из Крыма, а место рождения, а именно Украина, не упоминается.

Судьба детей

По меньшей мере, двое из детей были устроены в российские семьи, как сообщили в службе по делам детей в Крыму.

По меньшей мере, семь детей из Херсонского Дома Ребенка вернулись в Украину при содействии украинской власти и посредников из Катара. Среди них – Анастасия и Николай Володины, чья мать в феврале этого года ездила за ними в Москву.

Отмечается, что позже Анастасия скончалась в украинской больнице только через несколько недель после того, как ей исполнилось шесть лет. Врач назвал причиной ее смерти эпилептический приступ.

Николай находится на попечении украинского государства, пока его родители ждут решения суда относительно своих родительских прав. Остальные херсонские дети все еще остаются под властью России.