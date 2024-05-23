Украина вернула из оккупации еще 13 детей, - Ермак

Украина вернула с временно оккупированных Россией территорий еще 13 детей вместе с семьями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

По словам Ермака, семь детей вместе с семьями вернулись с оккупированных территорий, еще шестеро - возвращены в рамках реализации утвержденного плана действий президента Украины Bring Kids Back UA.

После возвращения все семьи посетили Центр защиты прав ребенка, где уже рассказали свои истории компетентным органам.

"Благодарен коллегам из Офиса президента и команде Офиса омбудсмана за слаженную работу, а Государству Катар - за посредничество. Задача от президента - вернуть всех. Работаем дальше", - отметил Ермак.

Фото: Украина вернула из оккупации еще 13 детей (t.me/ermaka)