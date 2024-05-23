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Украина вернула из оккупации еще 13 детей, - Ермак

Украина, Четверг 23 мая 2024 19:12
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Украина вернула из оккупации еще 13 детей, - Ермак Фото: Украина вернула из оккупации еще 13 детей (t.me/ermaka)
Автор: Татьяна Степанова

Украина вернула с временно оккупированных Россией территорий еще 13 детей вместе с семьями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

По словам Ермака, семь детей вместе с семьями вернулись с оккупированных территорий, еще шестеро - возвращены в рамках реализации утвержденного плана действий президента Украины Bring Kids Back UA.

После возвращения все семьи посетили Центр защиты прав ребенка, где уже рассказали свои истории компетентным органам.

"Благодарен коллегам из Офиса президента и команде Офиса омбудсмана за слаженную работу, а Государству Катар - за посредничество. Задача от президента - вернуть всех. Работаем дальше", - отметил Ермак.

Фото: Украина вернула из оккупации еще 13 детей (t.me/ermaka)

Депортация и возвращение украинских детей

С начала полномасштабного вторжения России в Украину россияне массово депортируют украинских детей. Их вывозят в Беларусь, РФ, а часть в оккупированный Крым.

Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной выдачи МКС ордера на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовской-Беловой.

В то же время Украине удается возвращать детей домой.

В частности, как рассказывал в апреле уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, Катар помог Украине вернуть домой четыре группы детей. Работа над возвращением украинских детей на родину продолжается.

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