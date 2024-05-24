Из оккупации в Херсонской области вывезли еще шестерых детей
Из оккупированной части Херсонской области эвакуировали шестерых детей. Они находятся в безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.
Как отметил Прокудин, из оккупации вывезли три семьи, в которых воспитываются пять девочек и один мальчик в возрасте от 1 до 9 лет.
Родители рассказали, что жить в оккупации стало тяжело, особенно при отсутствии российского паспорта. Они не могли устроиться на работу, обратиться в больницу.
Кроме того, российские военные постоянно проводили обыски в домах, чем запугивали детей. Это и стало толчком для эвакуации на территории, находящиеся под контролем Украины.
"В настоящее время все семьи находятся в безопасности и получают необходимую медицинскую и психологическую помощь", - отмечает глава ОВА.
С начала 2024 года из оккупированной части Херсонской области уже вывезли 94 ребенка.
Возвращение украинских детей
По словам омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца, Россия незаконно депортировала более 19 тысяч украинских детей. Возвращение происходит сложно, часто для этого привлекают посредников.
Напомним, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по делу о депортации украинских детей.
Вчера, 23 мая, стало известно, что Украина вернула с оккупированных территорий 13 детей вместе с их семьями.
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