Депортация за "дискредитацию": в РФ мигрантов толкают в армию

Государственная дума России планирует принять изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые фактически легализуют принудительную вербовку мигрантов для участия в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Службы внешней разведки Украины.
Расширение оснований для депортации
Законопроект, внесенный правительством по инициативе МВД в марте 2026 года, расширяет перечень статей, по которым иностранцев можно выдворить из РФ, с 22 до 43. Среди новых оснований:
участие в несанкционированных массовых мероприятиях;
распространение "экстремистских" материалов;
"дискредитация" вооруженных сил РФ;
призывы к санкциям против России;
пропаганда запрещенной символики;
злоупотребление свободой СМИ;
мелкое хулиганство.
Для этих статей выдворение становится основным и обязательным наказанием - без права суда на индивидуализацию. Личная история, семья, работа или двадцатилетний стаж пребывания в стране не имеют никакого правового значения.
Единственная защита - контракт с армией РФ
Ключевое исключение, прописанное в законопроекте, касается иностранцев, проходивших военную службу в Вооруженных силах России. Для них режим обязательного выдворения не действует - вместо этого предусмотрены альтернативные санкции: штраф или обязательные работы.
Как отмечает СВР, это "государственно закрепленная формула": участие в войне против Украины является единственной надежной правовой защитой мигранта на территории России. Остальное - предмет торга с депортационным аппаратом.
Экономика репрессий
По финансово-экономическому обоснованию, реализация законопроекта потребует не менее 23,1 млн долларов в течение 2026-2028 годов. Частичная компенсация расходов дополнительными поступлениями от штрафов оценивается на уровне более 38,7 млн долларов. Репрессивная система спроектирована как самоокупаемая.
В то же время Россия находится в состоянии острого дефицита рабочей силы - из-за мобилизации и массового оттока кадров после 2022 года.
Ранее в Центре противодействия дезинформации сообщали, что Кремль прорабатывает как минимум три сценария относительно войны в Украине: от продолжения активных боевых действий до замораживания конфликта и гибридной агрессии против стран НАТО.
Между тем заместитель главы Офиса президента бригадный генерал Павел Палиса отмечал, что потери россиян на Донбассе выросли втрое, а их продвижение остается минимальным. По его словам, несмотря на амбициозные планы на 2026 год, реальных сил для их воплощения у врага пока недостаточно.
Кроме того, в Офисе президента объясняли, что политические переговоры о мире сейчас на паузе. Одной из главных причин стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке. В то же время гуманитарные треки, в частности обмен пленными, продолжают работать.