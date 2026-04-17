Депортация за "дискредитацию": в РФ мигрантов толкают в армию

Расширение оснований для депортации

Законопроект, внесенный правительством по инициативе МВД в марте 2026 года, расширяет перечень статей, по которым иностранцев можно выдворить из РФ, с 22 до 43. Среди новых оснований:

участие в несанкционированных массовых мероприятиях;

распространение "экстремистских" материалов;

"дискредитация" вооруженных сил РФ;

призывы к санкциям против России;

пропаганда запрещенной символики;

злоупотребление свободой СМИ;

мелкое хулиганство.

Для этих статей выдворение становится основным и обязательным наказанием - без права суда на индивидуализацию. Личная история, семья, работа или двадцатилетний стаж пребывания в стране не имеют никакого правового значения.

Единственная защита - контракт с армией РФ

Ключевое исключение, прописанное в законопроекте, касается иностранцев, проходивших военную службу в Вооруженных силах России. Для них режим обязательного выдворения не действует - вместо этого предусмотрены альтернативные санкции: штраф или обязательные работы.

Как отмечает СВР, это "государственно закрепленная формула": участие в войне против Украины является единственной надежной правовой защитой мигранта на территории России. Остальное - предмет торга с депортационным аппаратом.

Экономика репрессий

По финансово-экономическому обоснованию, реализация законопроекта потребует не менее 23,1 млн долларов в течение 2026-2028 годов. Частичная компенсация расходов дополнительными поступлениями от штрафов оценивается на уровне более 38,7 млн долларов. Репрессивная система спроектирована как самоокупаемая.

В то же время Россия находится в состоянии острого дефицита рабочей силы - из-за мобилизации и массового оттока кадров после 2022 года.