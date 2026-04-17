Депортація за "дискредитацію": у РФ мігрантів штовхають до війська

Державна дума Росії планує ухвалити зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, які фактично легалізують примусове вербування мігрантів для участі у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Служби зовнішньої розвідки України.
Розширення підстав для депортації
Законопроєкт, внесений урядом за ініціативою МВС у березні 2026 року, розширює перелік статей, за якими іноземців можна видворити з РФ, з 22 до 43. Серед нових підстав:
участь у несанкціонованих масових заходах;
поширення «екстремістських» матеріалів;
"дискредитація" збройних сил РФ;
заклики до санкцій проти Росії;
пропаганда забороненої символіки;
зловживання свободою ЗМІ;
дрібне хуліганство.
Для цих статей видворення стає основним і обов’язковим покаранням - без права суду на індивідуалізацію. Особиста історія, сім’я, робота чи двадцятирічний стаж перебування в країні не мають жодного правового значення.
Єдиний захист - контракт з армією РФ
Ключовий виняток, прописаний у законопроєкті, стосується іноземців, які проходили військову службу у Збройних силах Росії. Для них режим обов’язкового видворення не діє - замість цього передбачені альтернативні санкції: штраф або обов’язкові роботи.
Як зазначає СЗР, це "державно закріплена формула": участь у війні проти України є єдиним надійним правовим захистом мігранта на території Росії. Решта - предмет торгу з депортаційним апаратом.
Економіка репресій
За фінансово-економічним обґрунтуванням, реалізація законопроєкту потребуватиме щонайменше 23,1 млн доларів упродовж 2026-2028 років. Часткова компенсація витрат додатковими надходженнями від штрафів оцінюється на рівні понад 38,7 млн доларів. Репресивна система спроєктована як самоокупна.
Водночас Росія перебуває в стані гострого дефіциту робочої сили - через мобілізацію та масовий відтік кадрів після 2022 року.
Раніше в Центрі протидії дезінформації повідомляли, що Кремль опрацьовує щонайменше три сценарії щодо війни в Україні: від продовження активних бойових дій до заморожування конфлікту та гібридної агресії проти країн НАТО.
Тим часом заступник голови Офісу президента бригадний генерал Павло Паліса зазначав, що втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а їхнє просування залишається мінімальним. За його словами, попри амбітні плани на 2026 рік, реальних сил для їхнього втілення у ворога наразі недостатньо.
Крім того, в Офісі президента пояснювали, що політичні переговори про мир нині на паузі. Однією з головних причин стала ескалація конфлікту на Близькому Сході. Водночас гуманітарні треки, зокрема обмін полоненими, продовжують працювати.