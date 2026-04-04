Переговоры о мире на паузе: в ОП назвали главную причину

Политические переговоры по завершению войны в Украине пока приостановлены из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В то же время работа над обменом пленными продолжается в штатном режиме.

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в телеэфире .

Почему переговоры на паузе

По словам советника ОП, ситуация на международной арене напрямую влияет на дипломатический процесс в Украине. Пока продолжается активная фаза войны на Ближнем Востоке, политическая часть переговоров не сдвинется с места.

"Политико-военная часть переговоров стоит на паузе, а гуманитарная часть продолжает работать. Президент и Буданов анонсировали возможности продолжения обменов пленными, и, соответственно, эта часть работы продолжается", - отметил Подоляк.

Изменение отношения к РФ и Украине

Подоляк отметил, что поддержка Ирана со стороны России привела к необратимым изменениям в восприятии Москвы странами Ближнего Востока. Отношение к агрессору эволюционировало от нейтрального до откровенно негативного.

В то же время субъектность Украины на международной арене существенно возросла, что создает новый контекст для будущих дипломатических усилий.