Деокупация Луганской области: Гайдай сообщил, можно ли возвращаться домой

В деоккупированных населенных пунктах Луганской области размещено большое количество мин. Поэтому возвращаться домой в эти села пока нельзя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"В официально освобожденные города Луганщины возвращаться нельзя. Там идут стабилизационные мероприятия и разминирование", - заявил Гайдай.
По его словам, многие оккупанты прячутся или остаются в лесах. Также вся территория очень сильно заминирована, а сами населённые пункты под постоянными обстрелами россиян.
Также глава области заявил, что украинские военные деоккупировали новые населенные пункты в регионе, однако Генеральный штаб ВСУ не дал разрешения называть их названия.
Напомним, что 5 октября ВСУ приступили к деоккупации Луганской области.
Позже украинские военные вошли в село Макеевка Луганской области.
Между тем, наши воины уже освободили село Грековка на Сватовском направлении в Луганской области.
Также Гайдай сообщал, что бои за Луганскую область будут тяжелыми. Поскольку повторить "мгновенный" сценарий не получится.
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