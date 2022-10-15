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Деокупация Луганской области: Гайдай сообщил, можно ли возвращаться домой

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитрий Браславский

В деоккупированных населенных пунктах Луганской области размещено большое количество мин. Поэтому возвращаться домой в эти села пока нельзя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В официально освобожденные города Луганщины возвращаться нельзя. Там идут стабилизационные мероприятия и разминирование", - заявил Гайдай.

По его словам, многие оккупанты прячутся или остаются в лесах. Также вся территория очень сильно заминирована, а сами населённые пункты под постоянными обстрелами россиян.

Также глава области заявил, что украинские военные деоккупировали новые населенные пункты в регионе, однако Генеральный штаб ВСУ не дал разрешения называть их названия.

Напомним, что 5 октября ВСУ приступили к деоккупации Луганской области.

Позже украинские военные вошли в село Макеевка Луганской области.

Между тем, наши воины уже освободили село Грековка на Сватовском направлении в Луганской области.

Также Гайдай сообщал, что бои за Луганскую область будут тяжелыми. Поскольку повторить "мгновенный" сценарий не получится.

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