Деокупация Луганской области: Гайдай сообщил, можно ли возвращаться домой

В деоккупированных населенных пунктах Луганской области размещено большое количество мин. Поэтому возвращаться домой в эти села пока нельзя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В официально освобожденные города Луганщины возвращаться нельзя. Там идут стабилизационные мероприятия и разминирование", - заявил Гайдай.

По его словам, многие оккупанты прячутся или остаются в лесах. Также вся территория очень сильно заминирована, а сами населённые пункты под постоянными обстрелами россиян.

Также глава области заявил, что украинские военные деоккупировали новые населенные пункты в регионе, однако Генеральный штаб ВСУ не дал разрешения называть их названия.