Деокупація Луганської області: Гайдай повідомив, чи можна вже повертатись додому

У деокупованих населених пунктах Луганської області наразі розміщена велика кількість мін. Тому повертатись додому у ці села поки поки не можна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"В офіційно звільнені міста Луганщини повертатись наразі не можна. Там йдуть стабілізаційні заходи та розмінування", - заявив Гайдай.
За його словами, багато окупантів ховаються або залишаються у лісах. Також вся територія дуже сильно замінована, а самі населені пункти під постійними обстрілами росіян.
Також очільник області заявив, що українські військові деокупували нові населені пункти в регіоні, проте Генеральний штаб ЗСУ не надав дозволу називати їх назви.
Нагадаємо, що 5 жовтня ЗСУ розпочали деокупацію Луганської області.
Пізніше українські військові увійшли до села Макіївка Луганської області.
Тим часом наші воїни вже звільнили село Греківка на Сватівському напрямку в Луганській області.
Також Гайдай повідомляв, що бої за Луганську область будуть важкими. Оскільки повторити "миттєвий" сценарій не вийде.
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