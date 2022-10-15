Деокупація Луганської області: Гайдай повідомив, чи можна вже повертатись додому

У деокупованих населених пунктах Луганської області наразі розміщена велика кількість мін. Тому повертатись додому у ці села поки поки не можна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"В офіційно звільнені міста Луганщини повертатись наразі не можна. Там йдуть стабілізаційні заходи та розмінування", - заявив Гайдай.

За його словами, багато окупантів ховаються або залишаються у лісах. Також вся територія дуже сильно замінована, а самі населені пункти під постійними обстрілами росіян.

Також очільник області заявив, що українські військові деокупували нові населені пункти в регіоні, проте Генеральний штаб ЗСУ не надав дозволу називати їх назви.