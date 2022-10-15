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Деокупація Луганської області: Гайдай повідомив, чи можна вже повертатись додому

Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитро Браславський

У деокупованих населених пунктах Луганської області наразі розміщена велика кількість мін. Тому повертатись додому у ці села поки поки не можна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"В офіційно звільнені міста Луганщини повертатись наразі не можна. Там йдуть стабілізаційні заходи та розмінування", - заявив Гайдай.

За його словами, багато окупантів ховаються або залишаються у лісах. Також вся територія дуже сильно замінована, а самі населені пункти під постійними обстрілами росіян.

Також очільник області заявив, що українські військові деокупували нові населені пункти в регіоні, проте Генеральний штаб ЗСУ не надав дозволу називати їх назви.

Нагадаємо, що 5 жовтня ЗСУ розпочали деокупацію Луганської області.

Пізніше українські військові увійшли до села Макіївка Луганської області.

Тим часом наші воїни вже звільнили село Греківка на Сватівському напрямку в Луганській області.

Також Гайдай повідомляв, що бої за Луганську область будуть важкими. Оскільки повторити "миттєвий" сценарій не вийде.

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