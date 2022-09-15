Гайдай: бої за Луганську область будуть важкими, окупанти готуються до оборони
Бої за Луганську область будуть важкими. Оскільки повторити "миттєвий" сценарій не вийде.
Про це заявив глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Espreso TV.
"Вже не буде такого чинника несподіванки, як у Харківській області. Вже вони стягують війська у Сватове, в Троїцьке, закопуються і готуються до оборони", - сказав він.
Гайдай заявив, що коли відбувалися бої за Ізюм, місто Сватове було для окупантів "перевалочною базою".
"Вони не залишали там війська, але формували певні підрозділи і відправляли їх на різні напрямки. Зараз для російської армії ситуація погіршилася, вже відправляти на Ізюм їм нікуди, тому що Ізюм вони не контролюють, і вони розуміють, що наступним після Лиману будуть Сватове, Троїцьке і Кремінна, тому вони туди стягують все і будують оборонні споруди", - заявив він.
Глава ОВВА підкреслив, що окупантам доводиться воювати одночасно на декількох напрямках: Харківському, Херсонському та Донецькому, і росіяни відчуває брак особового складу.
"Правда, в окупантів є проблема - у них закінчується "гарматне м'ясо", тому зараз збирають чоловіків по в'язницях", - заявив він.
Нагадаємо, напередодні у Луганську влаштували бунт проти відправки чоловіків воювати на Донецькому напрямку.
Раніше Гайдай заявляв, що масштабна деокупація Луганської області розпочнеться з Кремінної та Сватового. Основний удар ЗСУ очікується саме там.
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