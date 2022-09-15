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Гайдай: бої за Луганську область будуть важкими, окупанти готуються до оборони

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Луганська область, Четвер 15 вересня 2022 11:16
Гайдай: бої за Луганську область будуть важкими, окупанти готуються до оборони Фото: голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай (t.me/freedom_tv)
Автор: Валерія Поліщук

Бої за Луганську область будуть важкими. Оскільки повторити "миттєвий" сценарій не вийде.

Про це заявив глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Espreso TV.

"Вже не буде такого чинника несподіванки, як у Харківській області. Вже вони стягують війська у Сватове, в Троїцьке, закопуються і готуються до оборони", - сказав він.

Гайдай заявив, що коли відбувалися бої за Ізюм, місто Сватове було для окупантів "перевалочною базою".

"Вони не залишали там війська, але формували певні підрозділи і відправляли їх на різні напрямки. Зараз для російської армії ситуація погіршилася, вже відправляти на Ізюм їм нікуди, тому що Ізюм вони не контролюють, і вони розуміють, що наступним після Лиману будуть Сватове, Троїцьке і Кремінна, тому вони туди стягують все і будують оборонні споруди", - заявив він.

Глава ОВВА підкреслив, що окупантам доводиться воювати одночасно на декількох напрямках: Харківському, Херсонському та Донецькому, і росіяни відчуває брак особового складу.

"Правда, в окупантів є проблема - у них закінчується "гарматне м'ясо", тому зараз збирають чоловіків по в'язницях", - заявив він.

Нагадаємо, напередодні у Луганську влаштували бунт проти відправки чоловіків воювати на Донецькому напрямку.

Раніше Гайдай заявляв, що масштабна деокупація Луганської області розпочнеться з Кремінної та Сватового. Основний удар ЗСУ очікується саме там.

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