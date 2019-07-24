Денисова: досягнуто угоди про повернення моряків

Домовленості про повернення Україні захоплених Росією 24 українських моряків вже досягнута. Про це заявила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денисова "Громадському", передає РБК-Україна.

За її словами, зараз оформляються останні документи.

"Вже досягнуті домовленості, щоб повернути моряків. Є рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Зараз оформляються останні документи. Думаю, що скоро будемо зустрічати моряків на батьківщині", - заявила Денисова.

У той же час адвокат українських моряків Микола Полозов заявив, що йому не відомо про такий домовленістю.

"Можу сказати, що ведуться переговори, але на якій вони стадії, коли будуть реалізовані на практиці - я не знаю, так як не приймаю в них участь. Якщо будуть проводитися якісь процесуальні дії, за оформлення документів, нам про це стане відомо, адже за відсутності захисників моряки не будуть їх підписувати. Але поки ніхто нічого не говорив", - заявив адвокат.

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