Денисова: достигнуты соглашения о возвращении моряков

Договоренность о возвращении Украине захваченных Россией 24 украинских моряков уже достигнута. Об этом заявила "Громадському" уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, сейчас оформляются последние документы.

"Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы. Думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", - заявила Денисова.

В то же время адвокат украинских моряков Николай Полозов заявил, что ему не известно о такой договоренности.

"Могу сказать, что ведутся переговоры, но на какой они стадии, когда будут реализованы на практике - я не знаю, так как не принимаю в них участие. Если будут проводиться какие-то процессуальные действия, по оформлению документов, нам об этом станет известно, ведь при отсутствии защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего не говорил", - заявил адвокат.

Напомним, в мае 2019 Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить два военных катера "Никополь" и "Бердянск", буксир "Яны Капу", а также 24 украинских моряков, которые были захвачены 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 11 июля президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин провели первую телефонную беседу. В ходе беседы лидеры обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и возможность продолжения контактов в нормандском формате. Кроме того, президенты двух государств обсудили вопрос освобождения украинских моряков и возврата других украинских граждан, которых удерживают на территории России.

Кроме того, адвокат Илья Новиков, который защищает командира катера "Бердянск" Романа Мокряка заявил, что приговор по делу украинских военнопленных моряков, захваченных Россией у Керченского пролива, может быть готов уже этой осенью. По его словам, дело могут направить в суд в августе, а приговор морякам можно ожидать уже осенью.

Украинские моряки и их защита будут ознакамливатся с материалами уголовного дела в течение 2-3 месяца, после этого будет составлено обвинительное заключение.