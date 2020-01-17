Суд заарештував майже 250 млн гривень оточення Януковича

Фото: Віктор Янукович (УНІАН)

Заарештовані 247 млн гривень передали в управління АРМА

Слідчий суддя наклав арешт на 247 млн гривень оточення колишнього президента Віктора Януковича у "Міжнародному інвестиційному банку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що арешт на гроші був накладений ще 13 січня, а вже 16 січня суд прийняв рішення про передачу цієї суми в управління АРМА. Також повідомляється, що ці гроші були заарештовані у кримінальній справі щодо відмивання доходів за фінансовими операціями оточення Януковича.

Крім того, вивчається питання законності перебування коштів ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" на рахунках ВАТ "Міжнародний інвестиційний банк", встановлюються причетні до цього рішення.

В Офісі генпрокурора додали, що на сьогодні проводяться слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до легалізації незаконних доходів за фінансовими операціями на суму майже 84 млн доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд Мілана буде розглядати справу Олексія Азарова, сина експрем'єр-міністра України Миколи Азарова. В Італії його підозрюють у відмиванні хабаря від колишнього віцепрем'єра Андрія Клюєва.

До цього суд Латвії прийняв рішення щодо конфіскації грошей ексчиновників часів Януковича.