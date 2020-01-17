ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд заарештував майже 250 млн гривень оточення Януковича

Новини » Політика     17.01.2020 - 13:34
Суд заарештував майже 250 млн гривень оточення Януковича
Фото: Віктор Янукович (УНІАН)

Заарештовані 247 млн гривень передали в управління АРМА

Слідчий суддя наклав арешт на 247 млн гривень оточення колишнього президента Віктора Януковича у "Міжнародному інвестиційному банку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що арешт на гроші був накладений ще 13 січня, а вже 16 січня суд прийняв рішення про передачу цієї суми в управління АРМА. Також повідомляється, що ці гроші були заарештовані у кримінальній справі щодо відмивання доходів за фінансовими операціями оточення Януковича.

Крім того, вивчається питання законності перебування коштів ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" на рахунках ВАТ "Міжнародний інвестиційний банк", встановлюються причетні до цього рішення.

В Офісі генпрокурора додали, що на сьогодні проводяться слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до легалізації незаконних доходів за фінансовими операціями на суму майже 84 млн доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд Мілана буде розглядати справу Олексія Азарова, сина експрем'єр-міністра України Миколи Азарова. В Італії його підозрюють у відмиванні хабаря від колишнього віцепрем'єра Андрія Клюєва.

До цього суд Латвії прийняв рішення щодо конфіскації грошей ексчиновників часів Януковича.

Судді, які звільнили екс-"беркутівців", ухвалювали рішення в інтересах режиму Януковича, - Слідство.Інфо
Новини України Порошенко ПетроарештденьгиМеждународный инвестиционный банкЯнукович
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся